Ernesto Blume, presidente del TC. | Fuente: Andina

El magistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Blume rechazó la versión de que la mujer que lo acompaña en los exteriores del restaurante Bocatta sea la abogada Giulliana Loza, defensa de Keiko Fujimori. En entrevista con el diario Correo, afirmó que se trata de su esposa. El tribuno no cree que la difusión del video y la atribución de que la mujer sea Loza sea “una confusión inocente” y afirma que se trata de una campaña en su contra “que ha superado todos los límites”.

“Lo digo claramente: Yo nunca vi a la señora Loza. La única vez que la he visto es en la audiencia en el TC durante el hábeas corpus de la ciudadana Keiko Fujimori”, señaló.

“Suelo acudir al restaurante Bocatta con mi esposa y algunas amistades. Si usted se refiere al video que están difundiendo, le aclaro que la dama con la que salgo es mi esposa y nos acompaña un amigo con el que mantenemos mi esposa y yo, una larga amistad”, añadió.

Blume también se pronunció por la supuesta investigación fiscal que, según el diario La República se abrió por este tema, dijo que él no tiene conocimiento de ello y dejó entrever que existiría un reglaje en su contra.

“Si me han ‘investigado’ por salir con mi esposa a un restaurante, es evidente que me están siguiendo, que hay un reglaje, están buscando información sobre mi cuando no tengo absolutamente nada que ocultar, y si quieren saber algo de mí, pueden conversar conmigo. No tengo absolutamente nada que ocultar. Todo esto me hace recordar a los años 90”, dijo.

El magistrado indicó que se trata de “una campaña que ha superado todos los límites. Es una suerte de actitud paranoica que ha llegado a niveles de delirio”.