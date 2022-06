Juan Fernández Jeri fue jefe electo de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Concurso público fue realizado por la Junta Nacional de Justicia. | Fuente: RPP Noticias

Juan Fernandez Jeri fue el ganador del concurso público realizado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el cargo de Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. En conversación en RPP Noticias, dijo que su juramentación fue suspendida luego de que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH ) presentara una denuncia en su contra, archivada hace unos años.

“Después de un concurso bastante largo, de más de cinco meses, entre noviembre y abril de este año, la JNJ determinó como ganador a concurso para la jefatura de la autoridad. [...] Me sometí a todas las etapas del concurso y obtuve un resultado favorable”, dijo.

De acuerdo a su versión, la CNDDHH esperó a conocer el resultado del concurso “para volver a denunciar los mismos hechos” de una denuncia realizada hace cinco años. Fernandez Jeri se quejó que la CNDDHH no haya formulado su denuncia durante los 100 días de una etapa del proceso del concurso.

¿De qué se trata la denuncia?

Yanet Guerrero Mego denunció en el 2017 que Fernandez Jeri le exigió el pago de dinero para la liberación de su padre Domingo Guerrero, ex alcalde de Cajaruro, región Amazonas, involucrado en el caso del asesinato del vicegobernador de Amazonas, Augusto Wong López.

Fernandez Jeri dijo que nunca se demostró “los dichos” de Guerrero. “Durante más de dos años, me sometí a la investigación, se me levantó el secreto de las comunicaciones, se tomó la declaración de testigos. Todos han contradicho sus dichos”, manifestó.

Según refirió, Guerrero Mego reportó la denuncia “sin conocer”. “En los actuados, en los 250 folios, hemos advertido que ella dice cuando le preguntan. Tiene tres declaraciones en el desarrollo de la investigación. En una de esas dijo: lo que pasa es que firmé una denuncia, porque su voluntad era que en el proceso seguido a su padre por el asesinato del vicegobernador de Amazonas en el 2013, quería que venga a Lima, porque si venía el proceso a Lima le generaba más transparencia en la investigación seguida a su padre’. Ella no escatimó la denuncia que le presentaron”, indicó.

Intereses

Para Fernandez Jeri, hay intereses detrás de la suspensión de su juramentación, debido a que presume que su persona no es afín a determinados intereses.

“Presumo, porque no puedo comprobarlo, que hay agentes externos a las instituciones tutelares del Estado que prefieren que haya otro representante. [¿Cuáles?] Los organismos que objetan, está la CNDDHH. Entonces supongo que deben tener otra persona afín a ellos que quisiera que les represente en una institución tutelar del Ministerio Público”, dijo.

Manifestó que se encuentra en el limbo. “Estamos más de dos meses en el limbo, he sido nombrado no puedo ejercer como abogado y no puedo asumir una responsabilidad que la población espera”, dijo.

