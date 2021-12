Fiscal Norma Córdova niega parcialidad en investigación que implica a Pedro Castillo y no se inhibirá del caso

Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Presidencia

La fiscal provincial Norma Córdova negó tener una posición parcializada contra el presidente Pedro Castillo en la investigación que dirige sobre un presunto tráfico de influencias en una licitación en Petroperú en el que está implicado el mandatario, en respuesta a las críticas a publicaciones suyas en Facebook contra el jefe de Estado cuando era candidato a la presidencia.

"Efectivamente hay algunas publicaciones en mi facebook en el que sale mi rostro y dice "no al comunismo"; lo hice en un contexto de mi vida privada, no como fiscal, no dentro de mis funciones", dijo a Ampliación de Noticias de RPP.

La magistrada, integrante de la fiscalía corporativa especializada en delitos de corrupción, indicó que por derecho constitucional puede expresar sus opiniones en la red social y recordó que las referidas al presidente fueron en julio de este año y luego de salir electo solo puede expresar sus respetos hacia él.

"Lo único que puedo decir es que, yo como persona, como ciudadana, me merece todo el respeto el presidente de la República, porque él es hoy día el mandatario de nuestro país", manifestó.

Además, aclaró que como fiscal provincial no tiene las facultades para investigar al jefe de Estado, una competencia de la Fiscal de la Nación.

"No tengo esa prerrogativa, a mí me señalan que estaría actuando con parcialidad; (que) por haber emitido esa publicación en el facebook me voy a ir en contra del presidente, eso no puede ser porque en principio yo no tengo la competencia", insistió.

En ese sentido, dijo que no se inhibirá del caso y que su actuación demostrará imparcialidad en la investigación, como "todo lo que se ha realizado hasta el día de ayer" en el que se llevó a cabo una segunda diligencia en Palacio de Gobierno.

"Mi trabajo no puede verse afectado en lo absoluto respecto a esa publicación que di en su momento (en Facebook)", afirmó.

Córdova dijo que reporta a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, todo lo actuado en la investigación por el caso de Petroperú, para "que tome en cuenta qué documentación le va servir para su investigación" al presidente Pedro Castillo si lo amerita.

Acusa a abogado de Pedro Castillo

La fiscal acusó al abogado del presidente, Eduardo Pachas, de mentir respecto a la entrega entrega de la información requerida por los fiscales adjuntos en la diligencia del jueves en Palacio de Gobierno. Incluso, dijo que un primer momento se presentó ante los fiscales como un funcionario de Palacio de Gobierno y como el encargado de defensa legal del mandatario.

"Ayer ha mentido a nivel nacional [...] Primero está mintiendo respecto a que nos ha entregado toda la información de Palacio, eso es mentira, es falso. Ayer mis adjuntos al momento de ingresar a Palacio los han llevado a un tópico, no los han hecho ingresar a la secretaria de la Presidencia, no les han entregado los cuadernos donde se vería qué personas han entrado en conjunto a hablar con el presidente de la República", afirmó.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.