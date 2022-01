El fiscal Ramiro González Rodríguez durante el interrogatorio al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. | Fuente: Andina

El fiscal Ramiro González Rodríguez, quien tomó el testimonio del presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno sobre los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, afirmó que el mandatario no dio una explicación coherente al respecto y por ello este caso fue considerado como uno de los motivos de la investigación abierta por la Fiscalía de la Nación contra el jefe de Estado.



En declaraciones a Ampliación de Noticias de RPP, el fiscal coordinador del área de denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, recordó que Castillo reconoció que se comunicó con el general en retiro del Ejército, José Vizcarra, cuando era el comandante general del EP vía WhatsApp para conversar sobre los ascensos de oficiales; sin embargo, según la versión del mandatario ante los fiscales, su intención no era promover un ascenso sino advertir sobre la negligencia del oficial aludido en el chat en un viaje en helicóptero a Puña (Tacabamba - Cajamarca) en el que se encontraba el mandatario.

"Es cierto, hasta donde tenemos conocimiento, que hubo un percance sobre uno de los helicópteros, sobre este hecho estamos recabando información [...] pero la declaración (del general Vizcarra) y otros hechos recogidos hacen ver que (la versión de Pedro Castillo) no sería una una explicación válida", dijo el fiscal adjunto supremo.

El fiscal González recordó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera ha abierto dos investigaciones al presidente Castillo, los que incluyen tres casos: la presunta injerencia del presidente en los ascensos en las FF.AA. y las presuntas licitaciones irregulares del proyecto ‘Puente Tarata III’ (San Martín) y el abastecimiento Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero–abril 2022.

Según el documento de fiscalía, Avalos Rivera investigará al presidente por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe) en agravio del Estado. No obstante, el Ministerio Público aclaró que la investigación a Castillo se iniciará cuando termine su mandato en el 2026.

Al respecto, el fiscal González Rodríguez explicó que, según el artículo 117° de la Constitución Política del Estado, el presidente de la República no puede ser acusado durante el ejercicio de su mandato, por lo tanto, la investigación se suspende aunque existan motivos para su apertura. Indicó que el precedente es el caso 'Richard Swing', en el que resultó implicado Martín Vizcarra, pero no se procedió a investigarlo hasta que fue vacado de la presidencia. "Es decir, no es una novedad iniciar la investigación y suspender los actos de la investigación", argumentó.

Rechaza cuestionamientos a Fiscal de la Nación



Sin embargo, señaló que los hechos denunciados continúan en investigación, por la participación de otros actores como los casos de Karelim López, Bruno Pacheco y otros funcionarios.

En ese sentido. explicó que los casos de presuntas contrataciones irregulares tienen entre sus elementos en común la participación de Karelim López. "No solo habría tenido vinculación con Bruno Pacheco sino directamente con el presidente de la República. Dos hechos permiten afirmar eso, la presencia (de López) en el pasaje Sarratea (Breña) y la organización de la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente", dijo.

González Rodríguez rechazó los cuestionamientos sobre una supuesta demora de la fiscal Zoraida Ávalos en iniciar una investigación a Pedro Castillo, e indicó que para investigar a un presidente "se tiene que reunir los elementos" suficientes. Además, recordó que la fiscal de la Nación enfrenta problemas de salud, lo que, incluso, le impidió asistir a Palacio de Gobierno para el interrogatorio al mandatario.

Asimismo, indicó que las investigaciones deben respetar la institución presidencial "no importa quién sea el presidente" porque "no se puede convertir a la fiscalía en un instrumento político.

