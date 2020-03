Katherine Ampuero, exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato en Perú, se pronunció tras la emisión de un reportaje de Cuarto Poder que la señala de no haber solicitado la inclusión de la empresa española Enagás en una investigación del caso Gasoducto Sur Peruano, llevada a cabo en 2017.

En entrevista con ¿Quién Tiene la Razón? en RPP Noticias, Ampuero Meza explicó: "Nosotros no solicitamos la incorporación del tercero civilmente responsable a este proceso de la empresa Enagás porque no estaba ningún gerente, ningún funcionario de la empresa incluido en el proceso".

En marzo, cuando se vencía el plazo para hacer la solicitud, la exprocuradora señaló que "no existían pruebas o indicios graves o reveladores de que la empresa Enagás había pagado coimas; como sí existía en el caso de Odebrecht".

Ampuero señaló que existieron dos investigaciones en ese tiempo a cargo del fiscal Reynaldo Avia y que el reportarje de Cuarto Poder hace referencia a la primera de ellas, formalizada en 2015, que es en contra de dos personas: Edgard Ramírez Cadenillas, entonces presidente de Proinversión que otorgó la buena pro, y Claudia Hokama, quien era representante del consorcio a cargo de la obra.

Al ser consultada de por qué no se incluyó a Enagás, pero sí al consorcio del que formaba parte, la exprocuradora indicó que la primera investigación indagaba sobre los hechos ocurridos solo hasta el 30 de junio de 2014, cuando se otorgó la buena pro para el proyecto, y en ese momento el consorcio no estaba formalmente constituido.

El consorcio se constituye como persona jurídica el 10 de julio del 2014. "[Debido a esta formalización] ya existían indicios de que Enagás, como parte del consorcio, también habría tenido participación en hechos irregulares en el Gasoducto, y por eso decidimos impulsar una segunda investigación".

Nueva demanda ante el CIADI



El mencionado reportaje sugiere que la omisión de la exprocuradora habría favorecido a Enagás en su demanda contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Ampuero Meza negó aquello, pues "el hecho de que una persona jurídica sea incluida en calidad de tercero civilmente responsable o incluso como investigada, no impide en lo absoluto que esta empresa nos pueda demandar ante el CIADI".

La exprocuradora consideró que detrás de estos cuestionamientos en su contra está la actual procuradora del caso, Silvana Carrión, quien participó en el reportaje: "Evidentemente, porque ella de manera dolosa no informa de la segunda investigación que es el caso más importante y a partir del cual ella ya puede pedir la incorporación de las empresas, incluiso de Enagás, porque estos pedidos se hacen la etapa de investigación preparatoria, que se inició la semana pasada".

"O la procuradora [Carrión] no tiene conocimiento de los casos que tiene el Equipo Especial Lava Jato, lo cual sería muy grave porque ella tiene que defender los derechos del estado; o se está politizando el caso", añadió.

Para la exprocuradora, los cuestionamientos tendrían que ver con las negociaciones que se han hecho con Odebrecht en torno al acuerdo de colaboración eficaz.

"No critico el acuerdo en su integridad, lo que sí critico es la pésima negociación que hizo el exprocurador Jorge Ramírez acompañado de la actual procuradora Silvana Carrión porque no defendieron como debían los intereses del Estado: fijaron una reparación civil irrisoria, le dieron 15 años a esta empresa corrupta para que nos pague, no exigieron ningún tipo de garantías que asegure el pago en el tiempo, decidieron entregarle 524 millones de Chaglla que por ley estaba destinado a garantizar el pago de reparación, y no exigieron la inclusión de una cláusula que impida a Odebrecht demandarnos ante el CIADI", indicó.