Henry Shimabukuro habría pagado más de S/5 mil por impugnación de actas a pedido de Boluarte | Fuente: Composición RPP

Nuevos indicios del presunto vínculo entre la ahora presidenta de la República, Dina Boluarte, y el investigado empresario Henry Shimabukuro salen a la luz. Según el diario El Comercio, Shimabukuro habría costeado la impugnación de 13 actas de sufragio de la segunda vuelta electoral del 2021.

Como se sabe, el empresario es investigado por la Fiscalía por su presunta participación en el caso denominado 'Gabinete en las Sombras'

Pagos por encargo

Tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Fuerza Popular y diversos sectores políticos afines alegaron un presunto fraude electoral a favor de Pedro Castillo, lo cual nunca fue demostrado en las instancias correspondientes.

En esos días, muchos pedidos de nulidad de actas eran presentados tanto por el fujimorismo como por Perú Libre. Fue en esas circunstancias en que Henry Shimabukuro habría pagado S/ 5 434 para impugnar un total de 13 actas electorales, por un pedido que le hizo la entonces candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte.

Por cada uno de estos recursos, el empresario pagó al Banco de la Nación la suma de S/ 418 aproximadamente, considerando que, en esas fechas, el costo del trámite era de 9.5% de 1 UIT.

El depósito habría sido realizado por la docente Maritza Sánchez, quien era asistente de Boluarte en su campaña electoral rumbo a la vicepresidencia del país.

El Comercio indicó que en las constancias de los depósitos emitidas por el Banco de la Nación aparece el número de DNI de la actual presidenta.

Algo a cambio

En una reciente entrevista al medio Epicentro TV, Shimabukuro señaló que, tras realizarse la segunda vuelta electoral, la entonces virtual vicepresidenta le preguntó si no quería "nada a cambio" por sus aportes a la campaña.

"Yo ya me despido de la señora Dina Boluarte y ella me dice: 'bueno, ya ganamos, ingeniero, ¿usted no desea nada a cambio?'. Yo le digo que no, que yo paso a mi vida privada. Me dijo que si yo podía acompañarla a un grupo paralelo que pertenecía, su grupo de ella, interno, las personas de máxima confianza", sostuvo el empresario.

Dicho "grupo paralelo", supuestamente, estaría conformado por "profesionales o empresarios o técnicos". Sin embargo, según Shimabukuro, rechazó la propuesta de Boluarte y no volvió a tener comunicación con ella.

"No me dijo para qué porque le corté diciéndole que no… Me despedí y nunca más volví a saber de la señora Dina Boluarte, nunca conversamos por teléfono...", indicó.

A su vez, resaltó que la Fiscalía podía dar constancia del mes, día y hora de la última conversación que mantuvo con Boluarte Zegarra.