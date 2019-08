La lideresa de Fuerza Popular afronta 36 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht. | Fuente: Andina

El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, entregó este martes a fiscales peruanos documentos con los que corrobora aportes de la constructora brasileña para la campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Así lo reveló el portal IDL- Reporteros a través de su página de Twitter, en donde precisaron que la documentación fue entregada por Barata muestra que Odebrecht realizó un aporte por US$ 500 mil para la campaña de Fujimori, quien afronta 36 meses de prisión preventiva por este caso.

Aportes a Keiko Fujimori

Este monto representa uno de los aportes por un total de $1.2 millones que Odebrecht entregó a la campaña de Fujimori en 2011, según comentó a fiscales peruanos Barata en febrero de 2018.

El ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú aseguró que el dinero fue entregado en dos montos de US$ 500,000 y luego se le aportó US$ 200,000 más durante la segunda vuelta.

Prisión preventiva y casación

El juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Fujimori el pasado 31 de octubre de 2018. El magistrado consideró que la excandidata presidencial lideró una organización criminal enquistada en su partido para captar dinero ilícito y así acceder al poder político.

La entrega de la documentación por parte de Barata se da a 3 días de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia resuelva la casación que presentó la defensa de Fujimori Higuchi contra la prisión preventiva que cumple por el caso Odebrecht.