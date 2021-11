Eddy Villarroel | Fuente: @villa_aspret

La excongresista Yeni Vilcatoma es abogada del exlicenciado del Ejército Eddy Villarroel, testigo en la investigación preliminar que se abrió contra Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido por el presunto delito de terrorismo. En conversación con RPP Noticias, denunció que un abogado de los acusados intentó "comprar con dinero" el testimonio de Villarroel.

De acuerdo a Vilcatoma, el abogado de Perú Libre Jhon Benites Pangoa le dijo a Villarroel: "¿Cuánto quieres? Dilo ahora".



"Quería sacarlo del país con asilo político a él y su familia", refirió Vilcatoma.



Según Vilcatoma, desde el inicio de la investigación preliminar Villarroel ha recibido amenazas, influencias de personas cercanas, para que no acuda a la fiscalía a declarar en esta investigación.

“Intentaron que él no acuda a declarar. Él no acudió a declarar, [porque] se encontraba en una situación de enfrentar a un gobierno todopoderoso, a los terroristas y no tenía protección. Él pedía protección. En ese momento, tuvo que encontrar la forma para hacerles creer que no iba a declarar”, dijo Vilcatoma.



Información de alta calidad

Eddy Villarroel Medina es exlicenciado del Ejército que combatió contra la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) entre 1990 y 1991. En una entrevista con Ojo Público, aseguró que en los años 2017, 2018 y 2019 tuvo hasta nueve reuniones con Víctor Quispe Palomino ‘José’, cabecilla del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).



Según Vilcatoma, Villarroel cuenta con información “de alta calidad y grave en su contenido” en lo referido a la investigación preliminar contra los dirigentes de Perú Libre. “La información que tiene Villarroel ha sido obtenido cuando incursionó a los campamentos de los Quispe Palomino. Logró tener contacto directo con el camarada José, pero su actuación fue bajo procedimiento, como agente especial, participación autorizada por parte del Ministerio Público y vigilada por oficiales de control”, dijo.

