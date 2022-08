Junta Nacional de Justicia juramentó a Víctor Antonio Castillo León, quinto juez elegido miembro de la Corte Suprema. | Fuente: Junta Nacional de Justicia

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) proclamó, juramentó y entregó el título de juez supremo titular al magistrado Víctor Antonio Castillo León, quien ocupó el quinto puesto del concurso N°003-2021-SN-JNJ, organizado por esta entidad.

En la ceremonia realizada en la sede de la JNJ participó la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios.

Víctor Castillo León logró 93.39 puntos alcanzando el quinto puesto del cuadro de méritos del concurso público para la selección y nombramiento de jueces supremos.

Durante la ceremonia, Víctor Castillo León prestó el juramento de ley ante al presidente de la JNJ, José Ávila Herrera, quien le impuso la medalla y le entregó el título respectivo.

Luego de la juramentación, el juez supremo titular se incorporará a la Corte Suprema de Justicia y se integrará a la Sala Plena, que es el órgano supremo de deliberación.

Institucionalidad de la Corte Suprema

En su discurso, el presidente de la JNJ, José Ávila, refirió que existe la expectativa y la confianza de que la trayectoria del flamante juez supremo sumará a la institucionalidad de la Corte Suprema para hacer que el Poder Judicial se constituya en ese poder contemporáneo que garantizará los derechos fundamentales, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad democrática.

"Apelo a su integridad compromiso y sus mejores competencias para el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales", agregó al referirse al magistrado, quien ha ejercido funciones como juez superior de la Corte Superior de La Libertad.

