El exministro también afronta una orden de 36 meses impedido de salir del Perú | Fuente: RPP

Alfredo Yalan, abogado de Juan Silva, aseveró que su cliente no se ha fugado del país, pero se encuentran "estupefactos" por la medida de detención preliminar en contra del extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"Realmente la defensa técnica y mi cliente hemos quedado estupefactos de cómo vienen actuando las autoridades tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, quebrantando el Estado de derecho. Estabamos citados para el jueves 9 a la Fiscalía de la Nación y para el 10 ante la Fiscalía Anticorrupción para dejar unas tomas de muestras de voz y no entendemos el proceder de ambas instituciones, lo cual demuestra claramente que se está politizando la justicia, no hay coherencia", criticó el abogado en una entrevista con RPP.

Yalan manifestó que Juan Silva sigue en el país, porque no tiene intenciones de escapar. En ese sentido, criticó que primero conozcan los medios de comunicación las decisiones judiciales antes que las partes involucradas.

"A buen recaudo significa que está en el Perú, no se ha fugado. Mi cliente está en el Perú y no tiene por qué fugarse. No se nos ha notificado oficialmente, pero ahora resulta que tenemos que informarnos por los medios de comunicación lo que hace el Ministerio Público y el Poder Judicial. Anoche, un medio de comunicación conocido, ya había dicho sobre la detención preliminar. Primero se enteran los medios de comunicación y luego las partes procesales", manifestó indignado.





El letrado aseguró que el Poder Judicial ha dado una orden "arbitraria" contra una persona que ha venido acatando las disposiciones de la Fiscalía, aunque evitó decir dónde se encuentra el exministro. Lamentó que se haya politizado el caso.

Juan Silva: Poder Judicial dicta detención preliminar

El Poder Judicial aprobó hace unos días el pedido de la Fiscalía y ordenó detención preliminar contra el extitular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, como parte de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.

De acuerdo con la tesis fiscal, el exministro habría cometido hechos presuntamente irregulares en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento de empresarios, entre otros.

Según pudo conocer RPP, Juan Silva se encuentra no habido por la Policía Nacional. En tal sentido, la orden de detención preliminar aún no puede ejecutar.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, había citado a Juan Silva para que brinde su declaración como investigado por los supuestos delitos de colusión y organización criminal este lunes 6 de junio, pero no acudió a la diligencia. La defensa del exministro señaló no había sido debidamente notificado, por ello no se presentaron ante las autoridades.