El exministro de Transportes Juan Silva pidió a la Direcciòn de Seguridad del Estado el "desistimiento" del servicio policial de resguardo que tenìa asignado en su calidad de exalto funcionario, el último lunes 6 de junio, un dìa antes que se reportara su estado de no habido tras conocerse una orden `judicial de detención preliminar en su contra.

En una carta dirigida al director de Seguridad del Estado, Carlos Edwin Chong Campana, agradeció "la atenciòn y seguridad brindada por parte del personal responsable que fueron designados a mi persona durante este tiempo".

En el documento, fechado el 6 de junio y recibido en la misma fecha por la Unidad de Trámite Documentario de la PNP, Silva solicitó el cumplimiento de su pedido a partir de ese mismo día.

Juan Silva no habido

El Poder Judicial ordenó hace unos dìas la detención preliminar contra el extitular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, como parte de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.

De acuerdo con la tesis fiscal, el exministro habría cometido hechos presuntamente irregulares en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento de empresarios, entre otros.

Según pudo conocer RPP, Juan Silva se encuentra no habido por la Policía Nacional. En tal sentido, la orden de detención preliminar aún no se puede ejecutar.

La medida de detención fue dictada por Juan Carlos Checkley Soria, juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, quien también dictó 36 meses de impedimento de salida del país para el extitular del MTC.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, había citado a Juan Silva para que brinde su declaración como investigado por los supuestos delitos de colusión y organización criminal este lunes 6 de junio, pero no acudió a la diligencia. La defensa del exministro señaló no había sido debidamente notificado, por ello no se presentaron ante las autoridades.

Fiscalìa dispuso videovigilancia

La Fiscalía de la Nación pidió al Ministerio del Interior, así como a la Policía Nacional del Perú (PNP), realizar los "esfuerzos necesarios para lograr la inmediata captura" del exministro SIlva.

El organismo detalló que también ha solicitado a la Dircocor presentar un informe de los últimos siete días, a fin de determinar el debido cumplimiento de las disposiciones impartidas por ese despacho respecto a la videovigilancia de Juan Silva.

Al respecto, el Ministerio Público explicó que el pasado 25 de mayo pidió al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictar la orden de impedimento de salida del país contra Juan Silva. Ademàs, que 27 de mayo se dispuso que la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dirección Contra la Corrupción ejecute la medida de videovigilancia de dicho ciudadano", señaló.

Sobre esta ùltima medida, la Policìa asegurò en un comunicado que tras ejecutar la disposiciòn de videovigilancia del exministro, no logrò "ubicar a la persona antes mencionada", esto pese a que Silva apareció en una entrevista presencial y transmitida en vivo en una radio local el ùltimo mièrcoles 1 de junio.