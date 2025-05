Concepción Carhuancho rechaza grabación que se le atribuye por caso de adelanto de opinión: "Es un audio trucho"

En RPP, el magistrado Richard Concepción Carhuancho aseguró que el audio difundido fue creado con inteligencia artificial y es parte de una campaña para desprestigiarlo. Asimismo, dijo que se somete a las pericias que sean necesarias sobre esta grabación.

El juez Richard Concepción Carhuancho negó ser autor de un audio en el que se le atribuye haber requerido que se elimine una imagen por la que se le ha comprometido por un presunto adelanto de opinión por el caso ‘Waykis en la sombra’.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, el magistrado indicó que el audio en cuestión, difundido por Willax, es falso y fue creado con la intervención de la inteligencia artificial. Asimismo, dijo que dicho medio manipula la información con el objetivo de desprestigiarlo.

“Han puesto un audio donde supuestamente yo le pido al encargado de Udeapolis que no publique, que no le diga nada a Willax y eso es falso, ese audio es falso, es trucho, bamba, para hacer para que lo puedan entender todos fue creado por inteligencia artificial”, sostuvo.

Asegura que se someterá a pericias

Al ser consultado sobre si tenía certeza respecto de que la grabación difundida fuera creada por inteligencia artificial, el juez sostuvo que ello fue dicho por el gerente del instituto Udeapolis, quien fue contactado por Willax. Asimismo, sostuvo que se somete a cualquier pericia que se realice sobre esta grabación.

“No voy a decir que me someto al derecho a la no autoincriminación o algo por el estilo, yo me someto a cualquier pericia respecto de ese audio, porque ese audio es falso, no se puede soltar en la prensa para desinformar y para hacer una campaña mediática en mi contra con un audio falso, trucho que ha sido reconocido por el mismo gerente de Udeapolis”, indicó.

El magistrado reconoció también que fue un error haber incluido entre las diapositivas de una ponencia que dictó en Udeapolis una composición realizada por el diario La República en la que aparecía Nicanor Boluarte, investigado por el caso ‘Waykis en la sombra’. Según indicó, cuando se dio cuenta de dicho error le pidió por mensaje escrito de WhatsApp al gerente del instituto que retire la imagen.

En esa línea, dijo aceptar la decisión de la Corte Superior Nacional, que rechazó la recusación en su contra planteada por un presunto adelanto de opinión a raíz de la presentación de esa imagen. También indicó que, a raíz de pronunciamientos del Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia, ya no dictará en ninguna escuela superior.