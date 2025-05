Alejandro Toledo seguirá en Barbadillo: juez rechazó su pedido para afrontar condena bajo arresto domiciliario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente Alejandro Toledo seguirá en el penal de Barbadillo, en Ate. El juez Richard Concepción Carhuancho rechazó el pedido del exmandatario para afrontar bajo arresto domiciliario la condena de 20 años y seis meses de prisión que se le impuso por el caso Carretera Interoceánica Sur, tramos y dos, vinculado a Odebrecht.

El abogado Roberto Su, quien asume la defensa legal del exjefe de Estado, solicitaba al juzgado la aplicación de la Ley 32181, que permite a las personas mayores de 80 años afrontar sus condenas bajo detención domiciliaria por razones humanitarias.

“No pedimos la modificación de la pena, sino la parte dónde debe cumplir la condena. Solicitamos que se declare fundado el pedido y que se orden que Alejandro Toledo cumpla su condena conforme establece la modificación del Código Penal”, dijo el letrado.

El argumento del juez para rechazar el pedido de Toledo

No obstante, el magistrado Concepción Carhuancho desestimó el pedido porque la apelación presentada contra la sentencia hace que Toledo Manrique no tenga la condición de sentenciado, sino de procesado, por lo que no podrá acceder a una prisión domiciliaria si es que todavía no se resuelve su situación jurídica.

“Se ha tenido en cuenta para asumir que el término condenado alude a que debe existir una sentencia condenatoria firme. […] En este caso no se cumple con ese requisito, el pedido planteado por la defensa técnica de Toledo Manrique, al día de hoy, todavía es prematuro. Hay que esperar todavía que esto se defina, porque puede ser absuelto, puede anularse o confirmarse. Eso no lo sabemos todavía”, explicó el juez.

Cabe precisar que el 21 de octubre de 2024 el expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión al hallarlo responsable de los delitos colusión y lavado de activos por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, vinculado a Odebrecht.