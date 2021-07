Julián Palacín, abogado e integrante del equipo técnico de Pedro Castillo | Fuente: RPP

El abogado e integrante del equipo técnico de Perú Libre, Julián Palacín, aclaró que la carta enviada al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para que se tomen medidas administrativas contra un canal de televisión y un periodista, no busca controlar la línea editorial, sino cumplir el código de ética incluido en la Resolución Ministerial N° 586-2021-MTC/01.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el abogado sostuvo que cualquier persona afectada por un medio de comunicación puede acudir al MTC ya que es la "autoridad administrativa correspondiente" para hacer la investigación sobre el derecho de rectificación.

"Esto es un tema jurídico, nosotros hemos fijado nuestra posición jurídica porque hay que leer la Ley N° 28278, Ley de Radio y Televisión, y su reglamento del 2005 y los procedimientos que se establecen en el caso de que personas se sientan afectadas en su derecho. Yo me ratifico en mi posición jurídica, no se quiere controlar ninguna línea editorial de nadie", resaltó Julián Palacín.



Julián Palacín aseguró que el Instituto de Prensa y Sociedad miente al cuestionar su misiva, luego que la referida institución afirmó que la carta no es precisa con la supuesta infracción ni el artículo del Código de Ética vinculado y que esta imprecisión supone objetar su línea editorial periodística.

Cabe señalar que la mencionada carta está dirigida al ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, y tiene la firma del candidato presidencial Pedro Castillo y la del abogado.



De otro lado, Julián Palacín indicó que no ha aceptado asumir un ministerio en un eventual gobierno de Pedro Castillo.



"Le doy mi palabra de honor que yo Julián Palacín Fernández no he aceptado y no voy a ser ministro", precisó.



NUESTROS PODCAST



"Entrevistas ADN": La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, señaló que quienes no cumplan las resoluciones judiciales deberán responder por esa conducta. Indicó que todas las personas debemos acatar los mandatos judiciales, al ser consultada sobre la resolución de la jueza Soledad Blácido Báez, que ordenó al Congreso suspender la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.