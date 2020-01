María Zavala, integrante de la Junta Nacional de Justicia | Fuente: RPP

La integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Zavala, señaló este jueves que no reveló a la Comisión Especial que mantuvo conversaciones telefónicas con el exjuez supremo César Hinostroza, porque este tema no presentaba un conflicto de intereses.

En entrevista con RPP Noticias, la abogada aclaró que la JNJ no verá el tema del magistrado prófugo en España, porque el Congreso de la República ya lo ha destituyó e inhabilitó. Precisó que cuando presentó sus documentos de postulación ya carecía de objeto afirmar que conoció a Hinostroza.



"Me llama mucho la atención que por transparencia tengo que haber dicho (que conversé con César Hinostroza). Algunas personas no han conversado porque no han ejercido la abogacía. ¿Quién no ha conversado con el exjuez Hinostroza? Él ha sido juez superior, ha sido presidente de la Corte del Callao dos veces, ha sido juez supremo", dijo.

María Zavala explicó que conoció a César Hinostroza desde 1974 cuando ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero sostuvo que solo fueron compañeros de promoción y de trabajo.

"Yo no he ocultado nada, ¿si hubiera tenido algo me hubiera presentado al concurso? ¿Para qué? ¿Para que me desprestigien? La prensa es muy acuciosa", indicó la abogada y resaltó que las llamadas telefónicas fueron entre el 2015 y 2016.