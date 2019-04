Katherine Ampuero sobre PPK: “Si le hubieran dado permiso de salida del país, ahora tendríamos dos expresidentes prófugos”

Katherine Ampuero estuvo esta mañana en Enfoque de los Sábados. | Fuente: RPP

Katherine Ampuero, exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, aseguró que si el Poder Judicial le otorgaba permiso de salida del país al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cuando lo solicitó, a mediados del 2018, ahora “tendríamos dos expresidentes prófugos”, en clara alusión a Alejandro Toledo.

“El señor PPK está viviendo prácticamente solo en Perú, no tiene a su familia, su esposa, no tiene a sus hijos. Por cierto, (su esposa) ha sido citada a declarar en la investigación, pero salió del país y ya no regresó más, pese al estado de salud de su señor esposo”, dijo en Enfoque de los Sábados.

Ampuero recordó que el fiscal José Domingo Pérez tuvo que intervenir para pedir que se le niegue el pedido de salida del país a PPK para viajar a Estados Unidos, luego que el fiscal Marcial Páucar no se opusiera a la solicitud.

“Tuvo una intervención muy eficaz el fiscal José Domingo Pérez, quien, pese a que su antecesor fiscal había dicho que sí le den el permiso de salida del país, él se presentó a la audiencia y se opuso a que le den este permiso de salida, porque no ameritaba. Y el juez declaró infundado el pedido”, comentó la exprocuradora.

Sobre la polémica generada en torno a los pedidos de detención preliminar y prisión preventiva contra expresidentes y altos funcionarios de regímenes pasados, Katherine Ampuero apuntó que estas medidas restringidas no son nuevas en nuestra jurisprudencia, “ya se encuentran reguladas en nuestra norma procesal penal desde hace muchísimo tiempo”.

La abogada aprovechó para cuestionar la postura que toman algunos políticos y partidarios sobre estas medidas cautelares, ya que cambian de opinión respecto a las personas afectadas.

“Si tocas a mi enemigo político, al que no piensa como yo, a quien no es de mi simpatía, entonces aplaudo a los fiscales y jueces, porque “está muy bien dada la prisión preventiva”. Pero cuando los fiscales o jueces disponen la misma medida para los que son tus amigos o tu entorno, ya es un mal fiscal, un mal juez”, apuntó.