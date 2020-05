Keiko Fujimori el día que se dictó su segunda orden de prisión preventiva. A su costado, su abogada, Giulliana Loza, y detrás de ambas está su esposo, Mark Vito Vilanella. La defensa de la lideresa de Fuerza Popular asegura que respetará la orden de no comunicarse con ambos hasta que el Poder Judicial resuelva una aclaración al respecto. | Fuente: Andina

Keiko Fujimori no tendrá contacto con su esposo, Mark Vito Villanella, ni con su abogada, Giulliana Loza, tras salir de prisión, según informó la propia defensora legal de la lideresa de Fuerza Popular. Esto se debe a una de las prohibiciones que le impusieron los jueces que revocaron su prisión preventiva y le dictaron comparecencia con restricciones dentro del proceso vinculado al caso Odebrecht.

La Segunda Sala de Apelaciones Especializada en Delitos de Crimen Organizado impuso una serie de prohibiciones a Keiko Fujimori para su liberación, entre las cuales está que no podrá comunicarse con otros investigados en su caso ni con testigos. Entre este grupo están su esposo, su abogada, una de sus hermanas y -según dijo este domingo la propia Loza- su mamá, la ex primera dama Susana Higuchi. La defensa de Keiko Fujimori pedirá una aclaración sobre este impedimento, pero hasta que esta no se obtenga, la abogada asegura que su clienta cumplirá con lo establecido.

“Debido a la restricción que Keiko Fujimori tiene de mantener contacto con sus co-imputados y testigos, mañana lunes vamos a pedir una aclaración a la Sala que emitió la resolución sobre el caso de su esposo Mark, su mamá, su hermana Sachi y el mío como su abogada”, escribió Giulliana Loza en su cuenta de Twitter. “Mientras no tengamos esa respuesta, vamos a ser muy respetuosos de la resolución. Keiko [Fujimori] no tiene ni va a tener contacto con su esposo ni nosotras hasta que este tema haya sido aclarado por el Poder Judicial”.

Próxima liberación

El pedido de aclaración será presentado en el mismo día que, según ha estimado Giulliana Loza, Keiko Fujimori saldrá del Penal Anexo Mujeres de Chorrillos luego de la resolución judicial emitida el pasado jueves a su favor. La excongresista pasó poco más de 3 de los 15 meses de prisión preventiva que le impuso el juez Víctor Zuñiga Urday como parte del proceso en su contra, antes de que una segunda instancia revisó su apelación y decidió cambiarle la media por libertad con prohibiciones.

Para este 4 de mayo también está previsto que Rafael Vela, jefe del Equipo Especial Lava Jato, presente un primer recurso de casación ante la Corte Suprema en respuesta a la decisión de la sala que liberó a la lideresa fujimorista. Este será respecto al “recurso de admisión de la apelación [de Keiko Fujimori] a trámite, que fue dos votos a uno -un magistrado sí votó porque la decisión era inadmisible porque había transcurrido el plazo”, según dijo el fiscal a TV Perú.