El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón se pronunció luego de que el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, revelara esta mañana que está casado con la hermana de un falso aportante fujimorista. "Yo no puedo saber todo lo que hacen mis cuñados", dijo escuetamente en su cuenta de Twitter.



Durante la audiencia en la que el Poder Judicial evalúa el nuevo pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez sostuvo que Sardón de Taboada confirmó en el interrogatorio al que fue sometido que está casado con Sandra Viso López de Romaña.

Ella, sostuvo Pérez, es hermana de Javier Viso López de Romaña, quien figura como falso aportante fujimorista en las planillas de Fuerza Popular. “Es decir, el magistrado que votó a favor de que se invalide los elementos de convicción tenía una relación de parentesco por afinidad de segundo grado con un falso aportante”, señaló

“Conclusión: los elementos de convicción no han sido declarados inválidos, porque no alcanzaron los cuatro votos para que el Tribunal Constitucional pueda emitir una sentencia legal y, por qué no decirlo ahora, legítima”, sentenció el fiscal. Sardón fue uno de los magistrados que votó a favor del habeas corpus que determinó la excarcelación de Fujimori.

Yo no puedo saber todo lo que hacen mis cuñados. — José Luis Sardón (@jlsardon) December 28, 2019