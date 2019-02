La excandidata a la presidencia del Perú y a la alcaldía de Lima, Lourdes Flores Nano, rechazó haber recibido aportes de Odebrecht. | Fuente: Andina

Lourdes Flores Nano, ex candidata a la presidencia y a la alcaldía de Lima, ha sido involucrada en aportes de campaña de la empresa brasileña Odebrecht, según el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz. La también ex lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) rechazó tales aseveraciones, pero no negó haberse reunido con funcionarios de la constructora investigada en el caso Lava Jato.

"Sí, es verdad que se produjeron las reuniones, pero descarto totalmente que se haya hablado de temas económicos. Sí me he reunido con los señores (Raymundo Trindade) Serra y Jorge Barata pero jamás hemos hablado de temas económicos. Descarto totalmente que yo haya sido promotora para pedir algún centavo", dijo al dominical Panorama, que reveló los testimonios del aspirante a colaborador.

Según indicó Panorama, el aspirante es Horacio Cánepa, quien es uno de los árbitros investigados por el caso Odebrecht. Este afirma que Odebrecht realizó aportes al PPC para la campaña presidencial del 2006 y para la alcaldía de Lima en 2010.

"Es evidente de que estamos ante una delación en el intento de Horacio Cánepa de acogerse a una colaboración eficaz. Debo decir que está dando versiones con faltas de verdad, que no se ajustan a la realidad y que se desdicen en lo más importante: en la declaración del señor Barata al señor Domingo Pérez, en donde dice si dono en la campaña de 2006 y si donó en campañas municipales. Él dijo que no (aunque hay que precisar que respondió “no reuerdo”)", comentó Flores Nano.



Lourdes Flores Nano lamentó que Horacio Cánepa haya mencionado nombres de personas que no han tenido ninguna vinculación a temas económicos en las campañas que lideró. "Carlos Neuhaus nunca ha sido tesorero de campaña, no ha asistido a ninguna comida, de modo que meter a Carlos Neuhaus es una maldad que no tiene nombre y no tiene nada que ver en asuntos económicos", dijo.