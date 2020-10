Rafael Vela | Fuente: Andina

El fiscal coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, aseguró este lunes que no tienen ningún impedimento para hacer una investigación contra el presidente Martín Vizcarra en relación a los revelado por aspirantes a colaboradores eficaces en supuestas coimas cuando era gobernador regional de Moquegua.

En entrevista exclusiva con el programa La Rotativa del Aire Edición Tarde de RPP Noticias, el fiscal indicó que el Jefe de Estado tiene todo el derecho a presentar su abogado y pruebas de descargo luego de la investigación.



"Tratándose de hechos que son anteriores al ejercicio de la función presidencial claramente nosotros reconocemos que no tenemos ningún impedimento para hacer una investigación en la que se garantice también los derechos del señor Vizcarra y de las otras personas que también han sido incluidas en la misma", dijo.



"Autonomía fiscal"

Rafael Vela explicó que Germán Juárez hizo uso de su "autonomía fiscal" para abrir una investigación preliminar contra el presidente Martín Vizcarra por el caso Obrainsa sin que esto signifique enfrentarse a la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y sea "perfectamente compatible".



"El fiscal Juárez Atoche abre la investigación contra el presidente Vizcarra sin tener conocimiento ni siquiera lo que haya decidido la fiscal de la Nación, yo he sido notificado del oficio mediante el cual se responde al pedido formulado en su momento aproximadamente a las 9 de la noche y el fiscal Juárez Atoche ya había comunicado a la Coordinación a las 5:30 de la tarde la decisión de abrir la investigación preliminar", sostuvo.



Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación rechazó el vierne el pedido que le hizo el Equipo Especial Lava Jato para ampliar sus competencias y asumir la investigación que involucrara al presidente Martín Vizcarra en el caso 'Club de la Construcción'.



Rafael Vela aclaró que el fiscal German Juárez tomó esa decisión autónoma al tratar de evitar que cualquier otra fiscalía pueda afectar el trámite de las colaboraciones eficacez a partir de la información aparecida públicamente.



"Formalmente el Presidente no está investigado si no únicamente por el fiscal Juárez Atoche y en Moquegua habría que verificar si hay alguna investigación más al respecto", manifestó.



"No condicionamos ningún testimonio"

De otro lado, Rafael Vela afirmó que no se condicionó las declaraciones de algún aspirante a colaborador eficaz sobre el caso Obrainsa.



"Nosotros no condicionamos ningún tipo de testimonio, cuando recibimos el relato de un aspirante al beneficio por colaboración eficaz la ley reconoce que no solamente asuma culpabilidad y delate por los casos que son de competencia del fiscal, sino por cualquier otro que pueda tener un nivel de relación o conexión. En otras palabras, nosotros no podemos de forma alguna limitar el testimonio de una persona que aspira a colaborar eficaz", dijo.





