Martín Vizcarra pidió permiso al Poder Judicial para mudarse a Moquegua [VIDEO]

El expresidente Martín Vizcarra ha solicitado al Poder Judicial mudarse a Moquegua, con el objetivo de ejercer como ingeniero civil, ya que está inhabilitado de asumir como congresista y seguir su carrera política en Lima.

El propio exmandatario sustentó su pedido ante la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente del Sistema Especializado, quien en abril pasado le impuso un régimen de comparecencia con restricciones, que entre otras restricciones le impide salir de Lima sin autorización judicial.

“No es que yo haya hecho un cambio de domicilio y me voy a Trujillo o a Iquitos. No. Me voy donde he hecho mi primaria, mi secundaria, y donde he trabajado treinta años”, sostuvo Martín Vizcarra a la jueza.

“La Fiscalía dice que ‘él es ingeniero, puede trabajar acá’. ¿Dónde? Tengo vetada toda la administración pública. No puedo trabajar porque tengo una inhabilitación. En Moquegua, tengo posibilidad inmediata de hacer inversiones porque ahí he estado treinta años”, añadió.

En la audiencia, el abogado de Martín Vizcarra aseguró que su patrocinado solo vino a Lima para ejercer como vicepresidente y, luego, como jefe de Estado, y que se quedó en la capital para realizar su campaña al Congreso.

Fiscalía se opone

La Fiscalía que investiga a Martín Vizcarra por la presunta recepción de sobornos cuando era gobernador de Moquegua se opone al pedido, indicando que previamente -en la audiencia de pedido de prisión preventiva en su contra- el expresidente había dicho que no tenía intención de mudarse fuera de Lima.

“Martín Vizcarra generó convicción de que su domicilio habitual era en San Isidro. Nunca en toda la audiencia dijo que era un domicilio de tránsito. Nunca mencionó la posibilidad de regresar a Moquegua”, señaló el fiscal Alexander Taboada.

“Es más, indicó que seguiría realizando sus labores privadas sin que esto signifique vivir en otro lado. Se comprometió a no cambiar de domicilio. Ahora lo hace”, añadió.

Tras escuchar a ambas partes, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho anunció que emitirá un fallo sobre esta solicitud en los próximos días.



