La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, se mostró a favor de que el fiscal Germán Juárez, a cargo del caso 'Club de la construcción', sea quien investigue al presidente Martín Vizcarra por presuntamente haber recibido un soborno del consorcio Obrainsa-Astaldi, debido a que éste ha recibido las colaboraciones eficaces en esta investigación.

"No va a haber una unidad de criterio, no va a haber una unidad en la estrategia de investigación, probablemente no se aproveche correctamente toda esta información de los colaboradores en el proceso que se tenga que litigar, entonces eso es un riesgo para la investigación", señaló.

"Es importante, por esas consideraciones, y porque se tenga una unidad de criterio, una unidad de investigación, que sea un solo fiscal, además que sabemos que el fiscal Juárez Atoche viene investigando el caso del club hace 2 años, entonces tiene expertise y tiene los detalles del caso", añadió.

En entrevista con RPP Noticias, la procuradora recordó que cuando un colaborador eficaz delata actos de corrupción, como en esta investigación, genera una relación "de confianza" con el fiscal ante el cual se está acogiendo. En ese sentido, alertó que la existencia de dos investigaciones en paralelo "puede desincentivar a los colaboradores".

"Un abogado de defensa tranquilamente puede recomendar a su patrocinado, al colaborador, que desista, porque si lo expone a que diga toda esta información sensible que ha dicho en el marco de una colaboración, pone en riesgo incluso la integridad del colaborador y le puede recomendar que no continúe con el proceso de colaboración", explicó.

Carrión también insistió en que no se trata de hechos aislados, sino de delitos de corrupción en el sector Construcción. Asimismo, recordó que el Equipo Especial Lava Jato fue creado para atender estos casos de megacorrupción, por lo que consideró que la investigación podría verse afectada en caso otra fiscalía se encargue del caso en paralelo.

"El caso 'Club de la Construcción' es un caso en un esquema de un cártel de empresas que pactaron la concertación para repartirse las obras de Provías Nacional, pero sin embargo son estas empresas constructoras las que se están acogiendo a la colaboración para narrar hechos de corrupción del 'club' y también hechos de corrupción donde han participado", señaló.

