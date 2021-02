Martín Vizcarra brindó una entrevista al programa 'Nada está dicho' de RPP. | Fuente: RPP

El expresidente Martín Vizcarra ofreció la noche del miércoles una entrevista al programa Nada está dicho de RPP Noticias, cuando se encuentra en medio de una tormenta de revelaciones sobre acciones realizadas durante su mandato, que ponen en peligro su carrera hacia el Congreso de la República, al que postula como candidato del partido por Somos Perú.

El exgobernandte reconoció que su vacunación contra la COVID-19 debió ser de conocimiento público. Sin embargo, insistió que la recepción de esta dosis de Sinopharm formó parte de la fase III de los ensayos clínicos.



En entrevista con el periodista Jaime Chincha, Vizcarra aseguró que en estos días reflexionó y puso en "real dimensión" su participación en lo que consideró un "experimento" con un "prototipo de vacuna".

"Reconozco que ese acto de haber recibido esa vacuna experimental en fase III debió ser de conocimiento público y por eso he pedido disculpas a toda la población que pudo haber sido afectada", dijo.

Martín Vizcarra recordó que en octubre del 2020 visitó la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para supervisar el ensayo clínico de la fase III y ahí se ofreció públicamente a formar parte del proceso experimental.

"Yo me ofrecí, me brindé como voluntario, yo asistí, el doctor Málaga me da la cartilla con las indicaciones, recomendaciones y absolutamente todo, yo me ofrecí como voluntario y luego si es que por procesos internos consideran como invitado, ya es un tema interno", expresó.



"¿Usted sabe si esto es vacuna o placebo?"

El expresidente Vizcarra reveló que el doctor Germán Málaga, exinvestigador principal de los ensayos clínicos de las dosis de Sinopharm de la UPCH, insistió en ir a Palacio de Gobierno para aplicarle la dosis, a pesar que él pidió acudir al centro de estudios.



"Yo le pregunto al doctor (Germán Málaga) como son parte de las 12 mil, le digo '¿usted sabe si esto es vacuna o placebo?', llego a ese nivel de preguntarle, y él sonriendo me dice: 'no, esto es vacuna'", afirmó sobre el día que recibió la dosis en Palacio de Gobierno.

En una sesión conjunta de las comisiones de Fiscalización y COVID-19 del Congreso, Málaga aseguró que el expresidente solicitó una dosis activa de la vacuna contra el coronavirus.



Además, informó que Vizcarra y su esposa recibieron la primera dosis el 2 de octubre del 2020 en Palacio de Gobierno y que la segunda dosis fue aplicada el 28 de setiembre en su casa de San Isidro.





“Quizás el motivo de las fiscales para insistir en buscar que la protección venga directamente y no sea tramitada formalmente [...] fue porque quizás las retiraban y quedaba en nada la investigación",



Cuellos Blancos del Puerto

El expresidente también se pronunció sobre la reunión que mantuvo con las exfiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, quienes le solicitaron seguridad por el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Sostuvo que la reunión se dio a pocas semanas de que asumiera la presidencia a solicitud de Castro, pues ella consideraba que necesitaban mayor resguardo policial.

En esa línea, Vizcarra indicó que fue necesaria la reunión dada la magnitud del caso, debido a todo lo que fue revelado por las fiscales entonces a cargo del caso que involucra a exfuncionarios del sistema judicial.

“Creo que fue en todo caso informal (la reunión), pero viendo en perspectiva fue necesaria, porque mire el tamaño de la corrupción que las fiscales estaban investigando”, manifestó el exmandatario.

Sobre importancia de permanencia de fiscales

Respecto de la motivación que tuvieron las fiscales para requerir el resguardo de parte suya, el exmandatario indicó que quizás fue debido a que si tramitaban esta seguridad con sus superiores, estos podrían haberlas retirado del caso por su vinculación al mismo.

“Quizás el motivo de las fiscales para insistir en buscar para que la protección venga directamente y no sea tramitada formalmente por las personas involucradas jueces y fiscales supremos en esta investigación, fue porque quizás las retiraban y quedaba en nada la investigación", manifestó.

Vizcarra reconoció que la reunión fue informal, pero no se arrepiente de que haya ocurrido, pese a que ambas fiscales ahora han sido retiradas de la investigación del caso ‘Los cuellos blancos del puerto’. En esa línea, dijo que si no actuaba en su momento hubieran sido removidas en ese momento.

“La reunión que tuve con las dos fiscales tanto Sandra Castro como Rocío Sánchez, que reconozco que fue irregular, no me arrepiento que se haya dado. Hoy han salido las dos fiscales por decisión del Ministerio Público que respetamos. Si no les dábamos la seguridad en ese momento las dos fiscales hubieran sido removidas por las fuerzas oscuras del poder judicial y el sistema de administración de justicia hace tres años”, dijo.