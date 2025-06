Michael Burga ha reconocido ante el Ministerio Público pagos a trabajadores de Qali Warma, asegura su abogado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Capuñay no descartó que Michael Burga se acoja al proceso de colaboración eficaz | Fuente: RPP

Luis Capuñay, abogado de Michael Burga, hijo de Nilo Burga, el fallecido dueño de la empresa Frigoinca, señaló que su patrocinado ha aceptado la tesis del Ministerio Público, que lo investiga por el presunto delito de organización criminal, y ha reconocido pagos a trabajadores de Qali Warma.

"No caigamos en el aventuramiento que he leído por ahí de decir que es colaborador eficaz. No lo es. Una colaboración eficaz es un tema distinto, un procedimiento especial. Al yo hablar de una colaboración estoy diciendo que él no se está oponiendo a la realización de actos de investigación. Él está dando todas las facilidades de que se acceda a los dispositivos electrónicos, está dando su declaración, está participando en diligencias de reconocimiento de documentos. Y no está contradiciendo la teoría del Ministerio Público", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Él está reconociendo algunos documentos donde se acreditan los pagos que se habrían efectuado los trabajadores de Qali Warma. Él ha reconocido el día de ayer en una diligencia abierta que se han efectuado pagos a trabajadores de Qali Warma", agregó.

No descarta acogerse al proceso de colaboración eficaz

Más adelante, Capuñay mencionó que su patrocinado no descarta la posibilidad de acogerse a un proceso de colaboración eficaz y agregó que entre los involucrados se encuentran desde trabajadores de primer nivel hasta el propio director del programa, el vocero presidencial Fredy Hinojosa.

"No lo descarto. Pero también hay que tener en cuenta que una persona que tenga la condición de colaborador eficaz por la reserva del proceso no lo va a manifestar, salvo que, como ha ocurrido en otros casos, el colaborador renuncie a esta reserva y en ese momento ya se puede hacer pública su condición como tal", aseveró.

"Dentro de la estructura, de manera formal o de manera documental, la señora Delia Garay tenía un cargo de gerente general, pero la coordinación que había con ella era directa. Ella era su subordinada en la realidad. Efectivamente, (ella manejaba un Excel paralelo de pagos o de planillas a funcionarios del programa Qalí Warma)", indicó.

"Hay involucrados trabajadores de las distintas esferas. Desde el primer nivel, los encargados de verificar la planta, los encargados de proyectar las adquisiciones de productos para las canastas que cubría Qali Warma. Y también, dentro de lo que es el campo de acción de la Fiscalía, se puede llegar al director del programa (Fredy Hinojosa), que también está comprendido en la investigación. Yo no te puedo adelantar si es que tiene o no tiene responsabilidad, porque justo eso va a ser materia de investigación", culminó.