Morgan Quero rechazó haber intentado extorsionar a Alberto Otárola con difusión de video íntimo

Morgan Quero, ministro de Educación, rechazó haber intentado extorsionar al expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, con la difusión de un video íntimo, a fin de que se designe a César Figueredo como jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

El titular del sector Educación señaló que no iba a pronunciarse sobre este señalamiento que hizo Otárola ante el Ministerio Público, pues ya hay una investigación preliminar en curso, en la cual está comprendido junto al expresidente Martín Vizcarra y Nicanor Boluarte. Sin embargo, señaló que se trataba del dicho del exjefe del Gabinete y que rechazaba tal afirmación.

“No voy a entrar en una investigación que está avanzando, que sigue su cauce, es una investigación preliminar que está en la Fiscalía. Como es un tema digamos personal e íntimo del expremier Otárola yo no voy a intervenir, simplemente lo dejo en manos de la Fiscalía”, indicó.

“Es su dicho, yo no voy a entrar en ese ámbito, porque como ya está en Fiscalía sería inoportuno de mi parte poder hacer un debate. Rechazo categóricamente en todos sus extremos esa denuncia y esa acusación. Simplemente, ya lo dije antes y lo reitero”, agregó ante la prensa a su salida del Parlamento a donde acudió para sustentar el presupuesto para su sector.

Declaración de Alberto Otárola

Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros, señaló ante el Ministerio Público que hubo un intento de extorsión en su contra por parte del actual ministro de Educación, Morgan Quero, cuando se desempeñaba como asesor presidencial.

La declaración fue dada en el marco de la investigación que se le sigue en el Ministerio Público a Morgan Quero, Martín Vizcarra y Nicanor Boluarte por una presunta extorsión contra Otárola, a fin de que se designe a César Figueredo como jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

El exfuncionario del Gobierno de Dina Boluarte indicó ante Fiscalía que, en noviembre de 2023, Morgan Quero acudió a su domicilio para darle a conocer la existencia de un audio y un video en los que presuntamente Otárola se comprometía a ayudar laboralmente a Yazire Pinedo y que, además, le mostró que en su celular tenía un video “aparentemente íntimo” el cual dijo le había sido entregado por el exjefe de la Sunarp, César Figueredo.

“Quero me refiere de la existencia de un audio y un video en los que presuntamente me comprometía a ayudar laboralmente a la señorita Pinedo solicitándole su CV resumido y además me mostró del celular que él portaba un video aparentemente íntimo en el que me dijo, el mismo que le había proporcionado el señor Figueredo, en esa misma conversación defendí mi derecho constitucional a la intimidad y le expresé que tanto el audio como los supuestos videos, como de ser ciertos, se habrían producido en el año 2021, mucho antes de ser funcionario”, señaló en el documento al que tuvo acceso RPP.