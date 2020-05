César Nakazaki, abogado de Edwin Oviedo. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El abogado César Nakazaki, defensor legal de Edwin Oviedo, recordó que el exdirigente deportivo sufre de hipertensión arterial, además de presentar obesidad, situaciones que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ubican como una persona de mayor riesgo ante un posible contagio de COVID-19.

Nakazaki alertó que, si bien en Lima se han registrado algunos esfuerzos del Ministerio de Justicia para liberar a cierto grupo de presos a fin de reducir el hacinamiento penitenciario, en Lambayeque, región donde Oviedo se encuentra preso, esta situación no se produce hasta la fecha. "Parece que el reloj está malogrado", ironizó.

Asimismo, recordó que se ha solicitado al director del penal que un médico pueda revisar al empresario debido a que presenta fiebre por una infección respiratoria. "Es un posible contagiado de coronavirus y hasta ahora el penal no permite el ingreso del médico especialista y estamos esperando que la Sala Superior fije una fecha para ver el caso", señaló.

De igual modo, el abogado dijo desconocer si las autoridades del penal le han tomado la prueba de descarte de COVID-19 a Oviedo o algún otro interno que manifiesta síntomas de esta enfermedad. Según dijo, la única información que tiene son de las protestas que se han registrado al interior y de la renuncia del director del penal.

"Ninguna comunicación en ningún penal, por eso que cuando se le preguntó al ministro de Justicia cuántos contagiados dijo que no sabía y luego tuvo que revelar que son más o menos 500 entre contagiados y muertos. Veo que no hay transparencia, por ejemplo, hasta ahora no quieren reconocer que el penal de Picsi está tomado por internos", dijo.

Para Nakazaki, la única razón que explicaría esta falta de información y la negativa del ingreso a personal médico sería que el penal de Picsi se encuentra tomado por los internos. Además, recordó que hace unos días se registró un motín en el que, extraoficialmente, se habría intentado tomar como rehén a Edwin Oviedo.

"Hubo un motín muy fuerte hace unos días. Incluso, extraoficialmente, se nos indicó que intentaron capturar a Edwin Oviedo, que incluso en su celda lo intentaron arrastrar para tomarlo de rehén, y los propios internos de máxima seguridad lo habría protegido. Esa es la información oficiosa que manejamos", relató el abogado.