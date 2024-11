"Nicanor Boluarte no se va a someter a esta decisión porque es arbitraria", dice su abogado sobre prisión preventiva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado Luis Vivanco, defensa legal de Nicanor Boluarte, consideró que la medida de 36 meses de prisión para el hermano de la presidenta Dina Boluarte es "arbitraria" y con "claros tintes políticos" por no aplicar la ley 32108, norma que regula el crimen organizado.

"Esta decisión no es firme porque está apelada y tendrá que ser revisada. Yo entiendo que no se va a someter a esta decisión porque considera que es una medida arbitraria y en ese contexto no lo aceptará", sostuvo en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

El abogado consideró que la resolución tiene "claros tintes políticos" porque el juez Richard Concepción Carhuancho no aplicó no aplicar la ley 32108, norma que regula el crimen organizado.

"La regla indica que el juez aplica la ley más favorable al reo, ya sea de manera retroactiva o ultraactiva, sea una ley anterior o una nueva, siempre se aplica la más favorable al reo. El control difuso tiene sentido cuando se aplica una norma que impide que se pueda aplicar la constitución, cuando hay una colisión frontal con la constitución y eso no sucede en este caso", señaló.

Vivanco manifestó también que no tiene ninguna comunicación con Nicanor Boluarte y que prefiere no saber su dirección. Además, señaló que no puede condicionar a su cliente la decisión de entregarse o no a la justicia.

"La verdad de las cosas es que yo no tengo contacto con él desde hace unos días. Hay un tema entre abogado y cliente y prefiero no saberlo, además para evitar especulaciones o que se creen articulaciones de encumbriento y esa serie de cosas que no corresponden", añadió.

Vivanco estimó que si el Poder Judicial rechaza el recurso de apelación que presentarán para conseguir que se revoque la prisión preventiva, puede optar por otras vías legales.

"Se podría plantear una casación a la Corte Suprema para que, de manera excepcional, se revise algún vicio en la resolución. En la decisión hay varios que no se han valorado. Se han validado dichos que no han estado corroborados, se han disminuido los arraigos

de mi patrocinado cuando no es así, yo documenté sus actvidades profesionales desde el 2020", indicó.

Prisión preventiva

El Poder Judicial impuso 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de la investigación que se le sigue a él y otras cinco personas por el caso denominado ‘Los waykis en la sombra’.

También se aplicó la medida para Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez, todos investigados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

Concepción Carhuancho señaló que la medida requerida por el Ministerio Público resulta idónea para estas cuatro personas, debido a que en libertad podrían fugar o continuar perturbando la investigación.