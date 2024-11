Ollanta Humala: Fiscalía "no tiene ninguna prueba" en el caso de presuntos aportes irregulares a campañas del 2006 y 2011

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Ollanta Humala: "¿Cuáles son las pruebas con las cuales la Fiscalía plantea esta acusación?"

El expresidente Ollanta Humala rindió su declaración en el juicio oral que afronta por los presuntos aportes irregulares provenientes de Venezuela y de empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales del 2006 y del 2011. | Fuente: RPP

El expresidente Ollanta Humala señaló que la Fiscalía no cuenta con pruebas para una acusación en su contra en el caso de presuntos aportes irregulares provenientes de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar las campañas electorales del Partido Nacionalista en el año 2006 y del año 2011.

Durante su declaración en el juicio oral ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, el exmandatario afirmó que su gestión de gobierno y el Partido Nacionalista "han sido afectados" con las imputaciones de la Fiscalía en el marco de un proceso por el delito de lavado de activos.

Caso Venezuela

"Me pregunto, ¿cuáles son las pruebas con las cuales la Fiscalía plantea esta acusación? (...) pues no tiene ninguna. En la acusación el fiscal señala que habríamos traído dineros de las arcas del tesoro público de Venezuela (...) un dinero ilícito con participación del presidente Hugo Chávez, que ese dinero habría ingresado al Perú y se habría introducido a la campaña del 2006 (…) A lo largo del proceso lo que hemos visto es que primero la Fiscalía no ha precisado cuál es el monto que supuestamente en su teoría se introdujo al país de una manera ilegal. Tampoco ha señalado cuál es la participación del presidente Hugo Chávez, tampoco ha señalado la modalidad de cómo se introdujo el dinero", indicó.

En relación con el supuesto dinero proveniente de Venezuela, Ollanta Humala aseguró que de los aproximadamente cien testigos venezolanos presentados por la Fiscalía ninguno ha señalado que ingresó dinero de ese país a la campaña electoral.

"Los testigos que han aceptado, que han corroborado su aporte de manera total o parcial, ninguno ha declarado que ese dinero era ajeno, era de dinero que algún funcionario o algún dirigente del partido les habría entregado para que lo hagan suyo y lo ingresen a la campaña del 2006. De tal manera, que los actos, que, según la Fiscalía, son de conversión (...) están en el aire porque no tienen la colocación", expresó.

Caso Odebrecht

Ollanta Humala también negó que su partido haya recibido algún aporte de las empresas Odebrecth y OAS tras admitir una "afinidad ideológica" con la organización política brasileña Partido de los Trabajadores y con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"Rechazamos la imputación del fiscal que señala que habríamos recibido tres millones de dólares del Partido de los Trabajadores intermediados por Odebrecht y una cifra que tampoco ha determinado de OAS, un monto indeterminado", aclaró.

Además, Ollanta Humala sostuvo que Jorge Barata, exdirector de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, miente al decir que hizo una entrega de dinero en el local del Partido Nacionalista en el 2011. Además, el exmandatario señaló que no está probado un dinero proveniente de la Caja 2 de la constructora

"Ni yo, ni mi esposa, ni ningún miembro del partido hemos recibido esos aportes", manifestó.



En la audiencia, que afronta Ollanta Humala junto a su esposa Nadine Heredia, también declaró Rocío Calderón, amiga de la exprimera dama, quien supuestamente facilitó sus cuentas bancarias para que se efectúen depósitos en favor del Partido Nacionalista.

El Ministerio Público solicitó 20 años de cárcel en contra de Ollanta Humala y 26 años y 6 meses de prisión para Nadine Heredia. Ambos son investigados por presuntamente cometer el delito de lavado de activos.

Se inicia interrogatorio al expresidente Ollanta Humala en el juicio oral que enfrenta por lavado de activos. pic.twitter.com/4jOdx5JVCR — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 6, 2024