Ollanta Humala realizó alegatos finales en juicio oral por lavados de activos: ¿cuáles fueron sus argumentos?

El expresidente del Perú, Ollanta Humala Tasso, finalizó este martes sus alegatos en la audiencia realizada por el presunto caso de aportes a la campaña del Partido Nacionalista desde Venezuela y Odebrecht, una causa por la que también es procesada Nadine Heredia, su esposa y exprimera dama.

A su salida del Tercer Juzgado Penal Nacional de la Corte Superior de Justicia, Humala sostuvo que confiará en el sistema de justicia y que la Fiscalía "ha sido incapaz" de probar aportes venezolanos a su campaña presidencial del año 2006.

"Después de 16 años de proceso que estamos llevando, estamos acabando esta primera etapa y la conclusión es que estos años la Fiscalía ha sido incapaz de probar que hubo ingresos de aportes venezolanos, producto del peculado del expresidente Hugo Chávez Frías. No ha tenido ninguna prueba sobre esto, simplemente su dicho", declaró.

Recordar que el Ministerio Público solicitó una pena de prisión preventiva de 20 años para Humala, mientras que 26 años y 3 meses para Heredia por el presunto delito de lavado de activos.

El Poder Judicial emitirá una decisión final el próximo martes 8 de abril a las 9.00 a. m. El colegiado conformado por los magistrados Juana Mercedes Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias decidirán si condenan o absuelven a Humala y Heredia.

"(...) Pido a ustedes que emitan una sentencia sobre la base de la prueba, ignorando las presiones políticas y mediáticas Ollanta Humala Tasso, expresidente de la República

Alegatos finales en audiencia

En su defensa, Ollanta Humala cuestionó los argumentos de la Fiscalía de que estos aportes hayan llegado a su campaña presidencial desde Venezuela o Brasil (Odebrecht) al punto de comparar su situación con la de otros investigados en el caso Lava Jato en donde “los directivos de Odebrecht no enfrentaron restricciones y hoy no están en el Perú”, mientras su patromonio fue embargado.

"La Fiscalía ha presentado una conferencia de prensa con el expresidente (Hugo) Chávez, con el expresidente Evo Morales, en la cual me saludan. Eso no es una prueba de que tenga algún vínculo económico. Sin embargo, para la Fiscalía lo es, ha tratado de demostrar que se ha realizado por lo menos una operación estructurada presentando fotocopias simples sin ninguna trazabilidad ni examen informático sobre los códigos HASH que nos dé garantías, ni siquiera ha pasado por Cooperación Internacional", declaró.

Según Ollanta Humala, la Fiscalía realizó omisiones como la no citación al entonces embajador de Venezuela, Cruz Manuel Martínez Ramírez, la no presentación del movimiento migratorio de la señora Virly Torres, venezolana que fue activa colaboradora del exmandatario y del Partido Nacionalista, en la campaña presidencial del 2006.

"La Fiscalía nunca citó a Luis Favre (exrepresentante de Odebecreht en el Perú), que podría haber corroborado la validez del contrato del Partido Nacionalista y la empresa FX Comunicaciones. Nunca citó al señor (Antonio) Palocci", agregó.

Además, Humala desestimó la versión de Martín Belaúnde, su exasesor, con relación a la entrega de dinero de la señora Torres a su esposa Nadine Heredia. Sostuvo que Belanúnde habría cambiado su versión hasta en dos oportunidades. Alega que esto se debería a que obtuvo la colaboración eficaz.

"No tenemos depósitos en paraísos fiscales, no somos accionistas ni dueños de empresas, solo somos una familia conformada por dos profesionales que están sacando a sus hijos adelante. Cuando terminó mi Gobierno (2011-2016), no me fui del país, me quedé aquí en el Perú con mi familia. Y por ello les pido a ustedes que emitan una sentencia sobre la base de la prueba, ignorando las presiones políticas y mediáticas", añadió.