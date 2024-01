Juez rechazó recusación que presentó Pedro Castillo para apartarlo de proceso por intento de golpe de Estado

El juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó de plano la recusación presentada por el expresidente Pedro Castillo para que no intervenga en el proceso penal que se le sigue por el intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

La defensa legal del exmandatario cuestionó la imparcialidad de dicho magistrado al sostener que tiene un vínculo parental con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y haber laborado como brazo derecho del entonces ministro de Trabajo, Carlos Torres y Torres Lara, en el periodo de golpe de Estado de 1992 durante el régimen de Alberto Fujimori.

Juez señaló que recusación no tiene sustento

Al respecto, el juez supremo Checkley Soria determinó que esta recusación fue presentada sin sustento normativo procesal y no se especifica cuando se conoció el hecho que sustente este recurso por lo que deberá ser declarada inadmisible y rechazada de plano.

El magistrado consideró que estos argumentos no pueden ni deben ser aceptados al precisar que no tiene vínculo parental alguno con el ministro de defensa, Jorge Chávez Cresta, tras remarcar que desde hace muchos años no tiene relación con su prima Maritza Checkley Pinedo ni con su esposo Carlos Alberto Chávez Cresta, hermano del titular de dicho sector, a quien dijo no conocer “personal ni familiarmente”.

El juez supremo Checkley Soria también remarcó que es de conocimiento público, por estar consignado en su hoja de vida, que asumió el cargo de director general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo durante la gestión del entonces ministro Carlos Torres y Torres Lara por un mes y luego renunció al mismo el 28 de agosto de 1990, por lo que no es verdad como se señala que laboró en 1992 “para un gobierno golpista”.

El magistrado dispuso remitir esta recusación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que lo evalúe y emita una decisión final al respecto.

El juez supremo Juan Carlos Checkley deberá realizar en los próximos días la audiencia de control de la acusación de 34 años de prisión presentada por el Ministerio Público contra el expresidente Pedro Castillo, a raíz de su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, a fin de determinar si este caso ingresa a la etapa de juicio oral.