Magistrado del TC asegura que no hay "motivación suficiente" para señalar que Pedro Castillo cometió traición a la patria

Manuel Monteagudo se pronunció sobre la decisión del TC con respecto a la denuncia por traición a la patria | Fuente: RPP

Manuel Monteagudo, magistrado del Tribunal Constitucional, defendió la decisión de declarar fundado el recurso de habeas corpus presentado por la defensa del presidente Pedro Castillo y así anular el proceso en su contra por una presunta traición a la patria. En ese sentido, indicó que la votación se dio de manera unánime porque nunca vieron una conducta que demuestre esa acusación.

"En un procedimiento que tiene esa rapidez se vuelve irreparable para nuestro sistema. Realmente no pensando solamente en el presidente sino en la institucionalidad del país, aca hay una vía muy ejecutiva donde el mandatario puede salir. Nosotros lo que hemos advertido es que hay un problema de motivación al momento de admitir y presentar el informe, no basta señalar que hay traición a la patria porque se han vulnerado los artículos 1.2,3,4 y 5 ¿cuáles son los hechos? ¿dónde tenemos una conducta que no este mostrando que hay una trama que va a derivar en esta situación?, no basta el solo enunciado", manifestó en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Manuel Monteagudo recalcó que la entrevista brindada por el presidente Pedro Castillo a un medio internacional no es un hecho suficiente para la acusación ni ven la construcción de una tentativa delictuosa.

"En medio de un procedimiento que va a derivar inmediatamente en una acusación, a nosotros nos parece que no hay motivación suficiente. Así no podemos embarcar nuestro sistema político y afectar la libertad individual de una persona en estas circunstancias", añadió.

TC falló en favor del presidente

El Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de habeas corpus presentado por la defensa del presidente Pedro Castillo y ordenó anular el proceso en su contra por una presunta traición a la patria.

El máximo intérprete de la Constitución declaró también la nulidad del informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomendaba acusar al jefe de Estado.

"El Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar fundada la demanda de habeas corpus y declarar la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de fecha 28 de febrero de 2022, en lo referido a la admisión de la denuncia en contra del favorecido, así como del Informe Final de la Denuncia Constitucional 219, por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria", se puede leer en la resolución expedida por el TC.

Pedro Castillo lanza advertencia

El presidente Pedro Castillo lanzó una advertencia contra el sector de oposición que, según recalcó, no es respetuoso de la “voluntad popular” que lo colocó en Palacio de Gobierno.

"Somos respetuosos de la democracia y de la institucionalidad. Pero muchas veces hemos tendido las manos, llevamos nuestra bandera blanca, queremos firmar la paz y cuando te volteas sacan su puñal, y así no se puede trabajar”, señaló.