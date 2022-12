Procuraduría Ah Hoc para casos Odebrecht y Lava Jato accederá a eventual pago de reparación civil en caso campaña electoral de PPK

Pedro Pablo Kuczynski | Fuente: Andina

La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato podrá acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado Peruano en caso sean condenadas las personas sometidas a una investigación preparatoria por las presuntas irregularidades detectadas en el financiamiento de la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el año 2011.

Esto debido a que el juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el pedido que hicieron los abogados del Estado peruano para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada dentro de esta investigación preparatoria.

El magistrado adoptó esta medida al determinar que el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato cumplió con las requisitos formales establecidos por el Código Procesal Penal para constituirse como “actor civil” dentro de este proceso penal.

"Declarar fundado el pedido de constitución en actor civil, planteado por la Procuraduría Pública Ad Hoc encargada de ejercer la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado Peruano antes los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros; en consecuencias, ordeno que se constituya a la Procuraduría Pública como actor civil en el presente proceso penal", indica la resolución judicial.



Los abogados del Estado peruano propusieron como pretensión resarcitoria provisional la suma de cuatro millones 200 mil dólares que deberán pagar de manera solidaria las personas implicadas si se acredita su responsabilidad por los cargos que se les atribuyen en este caso.

Investigación

Como se recuerda, el 13 de diciembre de 2017, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra dos empresas vinculadas a Pedro Pablo Kuczynski por los pagos que habría recibido de Odebrecht. La investigación preliminar no abarcaba a Kuczynski, pues contaba con inmunidad al estar en ejercicio de la Presidencia de la República.

La fiscalía lo investiga a raíz de los pagos que recibieron de Odebrecht, por los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur - Tramos 2 y 3, las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Entreprise, mientras Kuczynski fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, en los años 2002, 2004 y 2006.

Comprende también las transferencias realizadas por las empresas TRG Allocational Off Shore LTD., Ternium S.A y TRG Management LP, entre los años 2007 y 2015, en la cuenta de Pedro Pablo Kuczynski, durante su participación en las dos campañas electorales para la Presidencia de la República.



Resolución judicial del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional | Fuente: RPP

