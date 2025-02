PJ rechazó pedido del fiscal Pérez para que concluya investigación por presunto delito de cohecho pasivo específico

El Poder Judicial rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez Gómez para que se ordenara al Ministerio Público concluir la investigación preliminar que afronta por el presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo el fiscal José Domingo Pérez Gómez para que se ordenara al Ministerio Público concluir la investigación preliminar que afronta por el presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.



El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la solicitud de control de plazo a través de la cual el fiscal Pérez Gómez demandaba que se otorgue cinco días de plazo para que la Fiscalía Suprema emita una disposición en la que determine si se formaliza una investigación preparatoria o bien archiva este caso.



El magistrado desestimó dicho recurso en atención a una disposición que emitió la Fiscalía Suprema el 12 de diciembre del 2024 en el que dio por finalizada las diligencias preliminares relacionadas a este caso "por lo que en consecuencia la solicitud de control de plazo del Fiscal Pérez Gómez es infundada".



El fiscal José Domingo Pérez Gómez sostiene que venció en exceso el plazo legal de ocho meses de las diligencias preliminares y a la fecha no se emitió disposición ya sea de archivo o de formalización de investigación preparatoria para que se le permita ejercer su defensa.



Respecto de las diligencias que se encuentran actualmente llevándose a cabo en la Fiscalía sobre cambios de la competencia del órgano fiscal, Pérez Gómez precisa que es una situación que no puede ser atribuible al investigado tras anotar que la investigación se inició el 27 de marzo del 2024 y venció el 27 de noviembre del 2024 y recién se emitió la disposición de conclusión el 12 de diciembre del 2024, es decir su pedido para que concluya fue atendido luego de un mes.

No obstante, el juez supremo Checkley Soria precisó en su resolución emitida el último 3 de febrero, a la que tuvo acceso RPP, que el plazo de las diligencias preliminares es flexible y se encuentra en función a las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación y remarcó que estos plazos no pueden equipararse a los de una investigación preparatoria formalizada.



La investigación seguida al fiscal Pérez Gómez está vinculada a informaciones difundidas en medios de comunicación sobre una presunta propuesta para que se encargue de la investigación sobre el caso Cócteles, que involucra la excandidata presidencial Keiko Fujimori con la condición de que no pierda su bono como fiscal anticorrupción.



Estos hechos fueron revelados por Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, por lo que el Ministerio Publico inició una investigación preliminar al respecto.