PJ admite a trámite apelación de Víctor Zanabria para revocar su suspensión en el cargo por 18 meses

La jueza Janet Lastra concedió esta apelación "sin efecto suspensivo", es decir, que la suspensión en el cargo que dictó contra el Comandante General de la Policía Nacional se mantiene vigente en tanto este recurso se resuelva en instancia superior.

El Comandante General de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, solicitó al Poder Judicial que se revoque la resolución que ordena suspenderlo, de forma preventiva, en dicho cargo por 18 meses como parte de la investigación que se le sigue en la Fiscalía por el caso denominado 'Policías Albañiles'.



A través de su defensa legal, Zanabria Angulo presentó el último 16 de setiembre un recurso de apelación contra la resolución que emitió la jueza penal de Arequipa Janet Lastra el 12 de setiembre último, en la que ordenó la suspensión preventiva de derechos en su contra para ejercer el cargo de Comandante General de la Policía Nacional por un plazo de 18 meses debido a esta investigación.



Al respecto, la jueza Janet Lastra, a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, resolvió el último 16 de setiembre “conceder” este recurso de apelación “sin efecto suspensivo” y remitirlo a la Sala Penal de Apelaciones de dicha región del sur del país, instancia que si lo admite a trámite deberá convocar una audiencia para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.



Con relación al pedido que hizo la defensa legal de Víctor Zanabria a la jueza Janet Lastra para que emita una aclaración sobre la resolución que emitió su despacho en este caso, la magistrada informó que este tema ya fue resuelto en una anterior resolución que notificó el último 15 de setiembre respecto a este asunto.



Según la hipótesis de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el 2020, cuando Zanabria Angulo se desempeñaba como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa. En esa época, seis suboficiales denunciaron que fueron obligados a realizar trabajos de albañilería dentro de instalaciones policiales durante su horario de servicio destinado al patrullaje a pie.



El comandante general de la PNP es investigado en la Fiscalía por el presunto delito de peculado en agravio del estado a raíz de este caso.