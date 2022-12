La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó el pedido de apelación realizado por el expresidente Pedro Castillo con respecto a la detención preliminar odenada en su contra en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Los abogados Ronald Atencio y Raúl Noblecilla se presentaron a la audiencia que se realiza de manera virtual acompañando a Castillo Terrones. Atencio señaló que para los delitos de rebelión o conspiración no existe flagrancia, de acuerdo a jurisprudencia. Según la defensa, es requisito que varias personas se alcen en armas para configurar el ilícito. Asimismo, precisó que su patrocinado no tenía intención de fugarse del país, ya que no habría solicitado asilo en México.

En respuesta, la Fiscalía presentó nuevos elementos de convicción en el que se incluyen declaraciones de diversos exfuncionarios, entre ellos el exministro Alejandro Salas, quien tras el anuncio de la disolución del Congreso le replicó a Castillo: "¿Qué ha hecho? eso es delito?".

Además, los representantes del Ministerio Público consideraron que si bien en el delito de rebelión se precisa el levantamiento en armas, se debe interpretar que se está protegiendo el orden constitucional que pretendió quebrantar el emandatario.

Pedro Castillo es imputado por el presunto delito de rebelión | Fuente: Andina

Pedro Castillo se pronunció en audiencia

Antes de finalizar la audiencia, Pedro Castillo tomó la palabra para señalar que se encontraba detenido de manera injusta. Además, llamó a sus seguidores a que lo acompañen este miércoles en el horario que vence la medida provisional en su contra.

"Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador ni corrupto ni matón. Pero quisiera dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, esfuerzo, lucha e identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular. Desde aquí quiero exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Mañana a la 1.42 de la tarde quiero que me acompañe mi pueblo (...). Nunca cometí un delito de conspiración ni rebelión", precisó.

El juez César San Martín informó que la audiencia se retomará a las 3.30 p.m. para dar lectura a la resolución del pedido.

Detención de Pedro Castillo

Como se recuerda, el último miércoles 7 de diciembre el jefe de Estado fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de intentar un fallido golpe de Estado a pocas horas de votarse en el Congreso la vacancia presidencial.

Ante ello, el juez Juan Carlos Checkley Soria concedió el pedido de la Fiscalía para detener preliminarmente al exmandatario por flagrancia y argumentaron que habría subvertido el orden constitucional al vulnerar el artículo 134 de la Constitución.

"Al disolver el Congreso de la República e instaurar un gobierno excepcional, habría quebrantado flagrantemente el artículo 134 de la Constitución, pretendiendo, de manera ilegal, cambiar el modelo de Estado de Derecho establecido en la Carta Magna del año 1993", precisaron los representantes del Ministerio Público.

Pedro Castillo y Aníbal Torres ante la fiscal Patricia Benavides | Fuente: Fiscalía

Prisión preventiva

De acuerdo con la resolución emitida por el juez Checkley la detención contra Castillo vence el 14 de diciembre a las 13.42 horas. Se prevé que, antes del plazo establecido, la Fiscalía solicitará prisión preventiva en su contra, tal como ha ocurrido en casos anteriores.

La aprobación del levantamiento del antejuicio político en el Congreso de la República permite que el Ministerio Público pueda procesar al exmandatario y, por tanto, solicitar la medida cautelar.

Protestas en el país

Tras la detención de Castillo Terrones y la toma de mando de Dina Boluarte, manifestantes de diferentes regiones del país salieron a la calles a pedir el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones.

Ayacucho, Arequipa, Ica, Cusco y Puno son las regiones más afectadas y hasta el momento se ha registrado el fallecimiento de seis personas. En Lima también ha habido manifestaciones e incluso un grupo de vándalos atacó la propiedad de diversos medios de comunicación.