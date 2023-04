Juan Sheput: "Dejé de tener contacto con Toledo en el año 2014". | Fuente: RPP Noticias

El excongresista Juan Sheput señaló que no será partícipe de ningún ensañamiento contra Alejandro Toledo, quien confirmó que se entregará a la justicia de EE.UU. este viernes 21 de abril.

"Estoy viendo que hay gente que le encanta patear cadáveres o gente que tenía una lealtad con él y ahora ya no. Yo no me voy a subir a ese cargamontón contra Alejandro Toledo (...) ¿Que todo lo que tenga que decir para colaborar con que se sepa la verdad? Por supuesto", declaró en Todo se Sabe de RPP TV.

Además, el exministro de Trabajo durante el gobierno de Toledo, dijo que hace años se abrió la comisión investigadora liderada por Javier Velásquez Quesquén. En esa línea, sostuvo que, si Toledo llega al Perú, declarará sobre personajes lejos de Perú Posible.

"Si Toledo va a hablar, será de otro tipo de personajes vinculados al partido aprista porque no olvidemos que en esa transición entre Toledo y García había intereses que se hicieran adendas. Hay una onda expansiva no solo en sus ministros, sino en otro tipo de personas", declaró a RPP TV.

Asimismo, reiteró que cortó comunicación con el expresidente en el año 2014 ya que iba a postular como alcalde de Lima por el partido político Perú Posible, pero Toledo decidió apoyar a la reelección de Susana Villarán.

Por otro lado, Sheput —quien dijo que sí visitaría a Toledo en una posible cárcel— cuestionó que políticos y congresistas opinen sobre la situación de Toledo ya que eso puede funcionar como hostigamiento por parte de la defensa legal del exmandatario.



Toledo afirma que se entregará

El expresidente Alejandro Toledo exigió a la Justicia peruana que no permita su "muerte en prisión" durante una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE horas antes de entregarse a las autoridades estadounidenses como paso previo a ser extraditado.

"Le pido a la Justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos", manifestó el exmandatario que es investigar por haber presuntamente haber negociado más de 30 millones de dólares en sobornos de constructoras brasileñas cuando fue presidente de la República entre el 2001 y 2006.

Desde su apartamento en la localidad de Menlo Park, en la Bahía de San Francisco, Toledo zanjó cualquier duda acerca de su entrega, prevista para este viernes 21 de abril por la mañana en un tribunal de San José (California): "Lo haré, soy respetuoso con la decisión del juez (Thomas S. Hixson), aunque no la comparta".

Estas declaraciones de Toledo se dan luego de la Corte de Columbia negara este jueves la moción de emergencia presentada por la defensa del expresidente para que se vuelva a suspender el proceso de extradición que pesa en su contra.