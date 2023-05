Revés de la Fiscalía en el caso Kuczynski, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

La última peripecia del caso Kuzcynski demuestra, por si todavía hacía falta, que una investigación judicial no debe incurrir ni en demora ni en precipitación, porque en ambos casos se corre el riesgo de cometer errores y terminar favoreciendo a los investigados

El Poder Judicial aceptó ayer la tutela de derechos que había sido planteada por la defensa de Pedro Pablo Kuzcynski en el proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos. El Juez del séptimo juzgado de Investigación Preparatoria dio razón a la defensa y ordenó que el proceso vuelva a su fase investigatoria para realizar nuevas pericias contables y financieras. En consecuencia, todo lo actuado por el Fiscal José Domingo Pérez deberá quedar suspendido, así como la acusación y la solicitud de una condena de 35 años. El abogado de Pedro Pablo Kuzcynski, Julio Midolo sostuvo el viernes pasado en RPP que el Fiscal Pérez precipitó los procedimientos, privando a la defensa del derecho de conocer el contenido de algunas pericias. La defensa había solicitado también que se recoja el testimonio de personas aludidas en la carpeta fiscal que no habían sido interrogadas. La última peripecia del caso Kuzcynski demuestra, por si todavía hacía falta, que una investigación judicial no debe incurrir ni en demora ni en precipitación, porque en ambos casos se corre el riesgo de cometer errores y terminar favoreciendo a los investigados. Y peor aún, los errores pueden generar desinterés y desconfianza en la opinión pública. La sensación que se pudo tener desde el 2016 de estar ante un caso, el Lava Jato, que constituiría un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad, ha ido cediendo lugar al hartazgo y la decepción. Se nos dijo por ejemplo que el acuerdo con Odebrecht permitiría la colaboración de la empresa brasileña, pero no hemos visto resultados contundentes. Es claramente el caso de los “codinomes” que siguen indescifrados, lo que quiere decir que decenas de personas implicadas en los pagos ilegales permanecen al abrigo de toda investigación. Y es probable incluso que algunos de ellas sigan actuando en el debate público para confundir y distorsionar. Esperemos que la Fiscalía reaccione rápidamente y que todos los procesos se hagan con estricto respeto a los derechos de la defensa.

Las cosas como son