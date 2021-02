La fiscal Rocío Sánchez, quien integraba el equipo especial del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', negó haber pedido una reunión con el entonces mandatario Martín Vizcarra, tal como lo reveló en vísperas su colega Sandra Castro.



"No es verdad que haya solicitado una reunión, porque, en primer lugar, desconocía dónde vivía Sandra Castro y también que, en su condominio, vivía el señor presidente de la República. Es ella quien me invita, quien me convoca. Y esto se ha realizado, no en el mes de julio como ella ha indicado, ni tampoco en el domicilio de Vizcarra, sino en la casa de una vecina de ella, en un sexto piso en otra torre, y eso habría sido alrededor de fines marzo o mediado de marzo, después de que el presidente asume", sostuvo en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.



Precisamente, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anunció hoy que, debido a este hecho "de suma gravedad", ambas serán removidas del grupo fiscal que investiga a la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Para Rocío Sánchez, detrás de las denuncias y los cuestionamientos en su contra están los "lobbies" realizados desde las altas esferas del Ministerio Público y algunos medios de prensa con el objetivo de desacreditar su labor. "Ahora ya se ha concretado lo que buscaban desde el principio. Muchas veces he sido atacada", remarcó.

La fiscal aseguró también no tener ningún problema personal con Sandra Castro y que se distanció de ella a causa de sus "inconductas", aunque no dio detalles sobre las mismas. Además, cuestionó la "cercanía" entre esta última y Zoraida Ávalos.

"Castro tenía ciertos privilegios: vehículos y choferes de Digemin y tenía facilidades de acceso a la Policía. He sentido que, mientras en un primer momento, el trabajo era conjunto, posteriormente ya la propia Fiscalía de la Nación toma una posición y tiene una mayor vinculación y cercanía con una fiscalía que con otra. [Hubo] un trato diferente", dijo.

Rocío Sánchez agregó que no ha sostenido conversación adicional con Martín Vizcarra, quien, según contó, afirmó durante una citación fiscal haber "conversado en más de una oportunidad" con Sandra Castro "en reuniones familiares, sociales, e incluso haber concurrido a un matrimonio de un amigo en común".

Rocio Sánchez cuestionó a la fiscal Sandra Castro. | Fuente: RPP

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?