Silvana Carrión sobre Alejandro Toledo: "Por su comportamiento podríamos intuir que no se presentará mañana" ante la justicia estadounidense

La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, se refirió al plazo concedido por la justicia estadounidense para que el expresidente Alejandro Toledo se entregue y pueda procederse con el proceso de extradición. Ante ello, precisó que, si se toma en cuenta el comportamiento del exmandatario, es probable que no se presente.

"[El tiempo de la extradición] va a depender de qué sucede el día de mañana con el plazo que le ha dado el juez Hixon al señor Toledo para que se entregue. La posibilidad [de que lo haga] siempre existe. Si es cierto que el señor Toledo ha presentado algunos recursos de cara a evitar la extradición, por su comportamiento podríamos intuir que no se presentará mañana. Pero si no fuera así, el juez Hixos ha establecido en la propia orden que el señor Toledo debe ser apresado e ingresado a una cárcel a la espera de que las autoridades peruanas se apersonen y puedan recibirlo para hacer el traslado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"[Si alguien de la Procuraduría viajará para recibir a Toledo] es un tema que está en evaluación en este momento. También dependerá de las acciones que se coordinen con las autoridades americanas para hacer el trámite lo mejor posible conforme estas coordinaciones lo represente", agregó.

"Eliane Karp no está investigada por caso Interoceánica"

Por otro lado, Carrión recordó que en el caso Interoceánica no se le ha abierto un cuaderno de extradición a la ex primera dama Eliane Karp. No obstante, sí se ha abierto uno por el caso Ecoteva.

"La señora Eliane Karp no está investigada por el caso Interoceánica. Ella está investigada por el caso Ecoteva, en donde hay un cuaderno de extradición que ha sido presentado en los Estados Unidos que está en evaluación en el Departamento de Justicia y luego de ello debería ser presentada ante el Poder Judicial americano", finalizó.

Silvana Carrión es la procuradora Ad Hoc para el ´caso Lava Jato´. | Fuente: RPP