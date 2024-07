Suboficial PNP fue presuntamente violado por sus colegas y sus superiores intentaron de persuadirlo para que no denuncie

Según reportaje, el hecho ocurrió en La Victoria. Hay dos policías que purgan prisión preventiva. Los jefes del suboficial trataron de evitar de que se haga pública el deleznable acto antes de proteger a la víctima.

Un joven suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) denunció que fue atacado, golpeado y violado sexualmente por sus colegas del Departamento de Rescate 1 de la División de Escuadrón de Emergencia del distrito limeño de La Victoria. El hecho ocurrió el 9 de enero 2023.



De acuerdo con un reportaje del programa Cuarto Poder, la víctima fue llevada por su superior hasta los dormitorios del cuarto Rescate 1. En esa habitación, unos diez policías ingresaron con toallas y sábanas gritando que lo iban a ultrajar. Su propio compañero de promoción de escuela, según la declaración del suboficial ante el Poder Judicial, fue el que lo retuvo para que se cometiera el deleznable acto.



"Como era el más alto, me tapó con la frazada y yo ya no vi nada. Me pusieron más frazadas, una toalla, de pies a cabeza y yo estaba peleando. Me estaban metiendo golpes, no tengo idea por qué. Me agarraron con sus dos brazos, me cogieron las dos piernas, y caí de espaldas. Y en el suelo, me comenzaron a puñetear, a cogotear", contó.



Luego de ser golpeado y ultrajado, la víctima logró liberarse. Al momento de huir, pudo ver a sus propios compañeros. "De tanto suplicar y gritar... me sacaron las frazadas y (vi que) me estaban filmando con un celular", detalló.



"Se trata de evitar ahora el escándalo"

Posteriormente, el suboficial contó a sus superiores, brigadieres, al mayor y al comandante de lo sucedido, pero no recibió el apoyo de ninguno de ellos. Ante esta situación, la víctima decidió grabar en audio a sus jefes para tener como prueba que ellos sabían del ataque.



"Se trata de evitar ahora el escándalo (...). Hay que pensar también que los colegas tienen familia", se le escucha decir a uno de los jefes policiales.



“Estos ya aprendieron la lección. La única solución es que junten un sencillo al colega para que le quede como escarmiento. Que reúnan 3 o 4 lucas y no estén jodiendo a nadie”, dice otro.



El policía agredido acudió a la Comisaría de La Victoria para interponer la denuncia.



Según el reportaje dominical, el informe del médico legista confirmó que la víctima fue ultrajada. Sin embargo, pese a las pruebas, testimonios y evidencias forenses, ningún oficial ha reconocido su responsabilidad.



La Fiscalía ya ha identificado a varios policías; no obstante, solo dos están en un penal con prisión preventiva. Los demás aseguraron que solo lo golpearon y observaron la agresión.



"La pena es entre 14 y 20 años; sin embargo, esta situación se agrava cuando es efectuada por el cuerpo policial o Fuerza Armadas, y la pena sería entre 20 y 26 años”, dijo Gino Zamora, abogado penalista.