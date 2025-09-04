Últimas Noticias
Trabajadores del Poder Judicial evalúan realizar huelga nacional indefinida por demandas salariales

La sede de Palacio de Justicia, en Cercado de Lima.
La sede de Palacio de Justicia, en Cercado de Lima. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Gino Saldaña, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, aseguró en RPP que más de 13 000 trabajadores se encuentran bajo el régimen laboral CAS y unos 18 000 bajo el régimen 728. Además, dijo que esta medida busca ser de manera "razonable" para no afectar el servicio de justicia.

Lima
00:00 · 09:49

Trabajadores del Poder Judicial evalúan iniciar una huelga nacional indefinida, según anunció en RPP Gino Saldaña, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, ya que, aseguró, pidieron una "remuneración digna" para dos grupos de trabajadores: aquellos bajo el régimen laboral CAS, que suman más de 13 000, y los que están bajo el régimen 728, que son aproximadamente 18 000.

Según indicó en Ampliación de Noticias de RPP, un trabajador CAS actualmente gana 1 350 soles, y tras descuentos, recibe 1 150 soles. “Nosotros perseguimos una remuneración digna. Queremos una reivindicación salarial para ellos. La pregunta es, ¿podrá vivir un agente de seguridad, un notificador, un auxiliar con 1 150 soles? Es indignante. Nosotros tenemos que luchar. Y tenemos trabajadores [en el régimen 728], un promedio de 18 mil”, afirmó Saldaña.

El dirigente también mencionó que existe ayer se aprobó un dictamen en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso, "donde reivindica el derecho del compañero trabajador CAS, su migración a 728".

"Anteriormente tuvimos un dictamen en la Comisión de Presupuestos con la congresista Ladi Camones. Ayer ya consolidamos dos dictámenes. [...] No nos olvidemos, primero, que el trabajador 728 tiene ahora no solamente el título de abogado, sino tiene también maestría, doctorado, porque se tiene que adecuar a los instrumentos de gestión", comentó.

Sobre la propuesta legislativa, dijo que se busca cuidar la caja fiscal y podría tener un costo promedio de 46 a 48 millones por año para el Estado.

Por otro lado, señaló que en el año 2018, "se realizó un estudio en macrocónsulo con el MEF, donde se comprometió que se debe lograr un incremento remunerativo en cinco escalas, en cinco tramos".

"Nosotros siempre cuidamos el tema fiscal, porque no queremos de la noche a la mañana que se afecte la caja fiscal, pero lamentablemente estos últimos años no se ha dado. Lo que nosotros perseguimos es ese estudio de macrocónsul, que hoy en día ya se encuentra desactualizado pero por lo menos se pueda concretar, que garantice una canasta familiar y que realmente tengamos una remuneración digna", sostuvo Saldaña en RPP.

Huelga no afectará el aparato de justicia

Saldaña afirmó que el objetivo no es paralizar el sistema judicial, sino actuar de manera "razonable" para no afectar el servicio e indicó que una solución requiere coordinación con la presidenta Dina Boluarte.

"Nosotros no queremos afectar el servicio de justicia, porque hoy en día el sindicalismo que practicamos tiene que ser mesurado, tiene que ser racional. Es importantísimo que nuestra presidenta de la República, la doctora Dina, quien nuestra presidenta del Poder Judicial ya lo emplazó, ya lo invitó, para que se puedan concertar y garantizar el tema presupuestal", añadió.

Trabajadores del Poder Judicial evaluarán si realizan huelga nacional indefinida
Trabajadores del Poder Judicial evaluarán si realizan huelga nacional indefinida | Fuente: RPP
Poder Judicial Dina Boluarte Gino Saldaña

