El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña estimó que el Gobierno presentará una demanda de inconstitucionalidad sobre la autógrafa de ley mediante la cual se establece que las reformas constitucionales sometidas a referéndum sean aprobadas previamente por el Parlamento.



"Apenes llega el texto se designa un ponente dentro de los seis magistrados que estamos. Se analiza si el texto del demandante, en este caso el Gobierno, cumple con los requisitos formales y se le manda al Congreso, el demandado, y con su respuesta se convoca a una audiencia para poder escuchas las posiciones de ambas partes", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el magistrado precisó que, como este tema se trataría de una demanda de inconstitucionalidad, se necesitarían cinco de los seis votos del total de magistrados para que esta norma, aprobada por insistencia por el Parlamento, sea declarada inconstitucional.

"La ley es muy clara, dice que si no se consiguen los cinco votos, la demanda se declara infundada, o sea que se considera rechazada en el fondo del sentido, y la norma que ha sido impugnada se considera constitucional. Aún cuando la mayoría piense lo contrario, como no se consegue la votación calificada, entonces la norma es considerada constitucional", refirió.



Asimismo, Espinosa-Saldaña refirió que el plazo para que este tema se solucione dependerá de cuánto tiempo se tome el Congreso de la República (hasta 30 días hábiles) para presentar sus descargos y que el TC pueda convocar a ambas partes antes de entrar al análisis del caso y emitir un pronunciamiento.

"Parte de la discusión que va a plantear el Gobierno es que se está distorsionando un artículo de la Constitución, el 206, para forzar a que no se pueda hacer una elección directamente por referéndum. Para el académico que no es juez puede decir que esta ley repite lo que ya estaba puesto, pero para el juez que tiene que resolver no puede decir que hay una repetición porque lo que va a decir el Gobierno es que estoy adelantando opinión", adelantó.

Alva: "Estamos reafirmando la Constitución

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, rechazó las declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien cuestionó esta decisión y advirtió un intento de recortar el derecho fundamental de los ciudadanos para participar directamente de un referéndum, luego de que la norma fuera observada por el Gobierno del presidente Pedro Castillo.

"De ninguna manera. Yo cada día me sorprendo más de las declaraciones del ministro de Justicia, que se supone que es un hombre de leyes y no entiendo qué le pasa. Acá nadie limita ningún derecho al referéndum, y esto no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Esto es simplemente lo que existe y está en la Constitución", señaló.

"Es simplemente interpretar lo que ya está: que cualquier tema de referéndum para la modificación de una Constitución, sea total o parcial, pasa necesariamente por el Congreso, y eso está en el artículo 206. No entiendo cómo pueden tergiversar las cosas, informar mal, un ministro de Justicia, pero ya estamos acostumbrados a sus declaraciones", agregó.

Sobre la advertencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sobre una presunta inconstitucionalidad de esta medida, la titular del Parlamento recordó que el propio Jurado Nacional de Elecciones ha desestimado este argumento, así como otros abogados constitucionalistas.

