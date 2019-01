Vicente Zeballos: Proyecto del Ejecutivo "continuará su curso así renuncie Pedro Chávarry"

El ministro de Justicia afirmó que la circunstancias ameritan una respuesta rápida del Congreso. | Fuente: Andina

El ministro de Justicia, Vicernte Zeballos, sostuvo este domingo por la noche que el proyecto presentado por el presidente Martín Vizcarra para declarar en Emergencia al Ministerio Público seguirá su trámite en el Congreso así renuncie el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.



“El proyecto de ley continúa su curso, quien debe tomar la determinación final es el Legislativo. […] Así se vaya Chávarry, el proyecto de ley continuará su curso”, comentó en Canal N. “Las circunstancias ameritan una respuesta inmediata y de urgencia”.



Aseguró que no existe ninguna presión por parte del Gobierno para inmiscuirse en las decisiones de la Fiscalía, es por ello que será el Congreso de la República quien decida si aprueba o no el proyecto presentado por Vizcarra el último miércoles.



"Hay una crisis en el Ministerio Público que se merece respuesta perentoria y sustantiva", insistió el titular de Justicia. […] Acá no hay ninguna imposición solo se está presentando una iniciativa para saldar una situación embarazosa en la cual se encuentra el Ministerio Público”, aseguró.

Zeballos dijo que no se ha hablado en ningún momento de una posible cuestión de confianza si es que el Parlamento no aprueba el proyecto que declara en emergencia a la Fiscalía. Afirmó que el premier César Villanueva no lo ha solicitado, pero afirmó que siempre existe la posibilidad porque es algo amparado en la Constitución.