Walter Gutiérrez sobre cámaras de Palacio: “No hay argumento para sostener que esta es una información reservada”

El exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez cuestionó la decisión del juez Justiniano Romero, quien denegó el pedido fiscal para incautar las grabaciones de las cámaras de seguridad en la residencia presidencial y Palacio de Gobierno, por el caso que involucra a Yenifer Paredes; al considerar que “no hay argumento” para sostener que esa información es “reservada”.

“Hay que tener presente que, en la normativa nacional, existe una regla: la información en manos del Estado por regla es pública. Esa es la regla general. Excepcionalmente puede ser secreta, puede ser una información reservada; pero para que eso suceda tiene que estar clasificada y calificada como tal”, manifestó en Ampliación de Noticias.

“Pero de la información que nos estamos refiriendo es una información claramente pública, porque la Ley de Transparencia y la Ley de Acceso a la Información establece muy claramente qué se entiende por secreto o información reservada, que tiene que ver con la seguridad nacional, que tiene que ver con la seguridad del territorio, que tiene que ver con la seguridad personal. No hay argumento para sostener que esta es una información reservada o que afecta la seguridad nacional”, añadió.

Además, Gutiérrez sostuvo que la Fiscalía está solicitando información “muy acotada”, en referencia a las imágenes que supuestamente confirmarían que Yenifer Paredes ingresó a Palacio antes de realizarse el allanamiento a la sede gubernamental.

Como se recuerda, el juez Justiniano Romero rechazó el requerimiento de Fiscalía para incautar las grabaciones de las cámaras de seguridad en la residencia presidencial y Palacio de Gobierno para los días 8, 9 y 10 de agosto, por el caso que involucra a la cuñada del presidente Pedro Castillo.

El magistrado del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró improcedente el requerimiento presentado por el fiscal Hans Aguirre, a fin de determinar si la investigada Yenifer Paredes estuvo en la sede del Ejecutivo cuando la Policía y Fiscalía acudieron para detenerla preliminarmente.

“Es un juez que ha sido conservador y tal vez temeroso, pero creo en esa resolución hay que leer lo siguiente: esto que puedo autorizar puede incriminar al presidente. Y claro que lo puede incriminar”, comentó al respecto Walter Gutiérrez.

“Estamos hablando que el presidente de la República, de acuerdo al Artículo 118 de la Constitución, no solo tiene que cumplir sino hacer cumplir las resoluciones judiciales; porque además podría incurrir en encubrimiento personal”, añadió.

Sobre ministros de Trabajo y Justicia

En otro momento, el exdefensor del Pueblo cuestionó duramente el papel desempeñado por los ministros de Trabajo y Justicia, Alejandro Salas y Félix Chero, a quienes acusó de no realizar su trabajo por estar defendiendo al presidente Pedro Castillo de las acusaciones en su contra.

“El ministro de Trabajo no trabaja en su sector y el ministro de Justicia obstruye la justicia. Utiliza su tiempo, utiliza los recursos del Estado, utiliza los espacios del Estado, para defender al presidente de actos que no son actos de Gobierno, que no son políticas públicas o políticas de Estado, sino para defenderlo de actos criminales”, sentenció.

Al respecto, criticó que ninguno de estos ministros se haya manifestado, por ejemplo, del caso del congresista Freddy Díaz, acusado de violar sexualmente a una trabajadora de su despacho.

“O no conocen o se han olvidado de que el combate contra la violencia a la mujer es una política de Estado. No lo hacen. Y, sin embargo, convocan, movilizan a un sector de la población con una narrativa absolutamente divorciada de la realidad”, manifestó.

