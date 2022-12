Wilmar Elera: Poder Judicial ratificó sentencia de seis años contra el congresista

Wilmar Elera está no habido y renunció a su participación en la Mesa Directiva del Congreso por esta sentencia | Fuente: Andina

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Piura confirmó este martes la sentencia de seis años de pena privativa de libertad impuesta en primera instancia contra el congresista Wilmer Elera García por el delito de colusión agravada.

El parlamentario es acusado por el caso de presuntas irregularidades en una obra de saneamiento ejecutada en el distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, ocurrido en el año 2012.

Fue el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios quien sentenció en agosto pasado a Wilmar Elera a seis años de prisión por el delito de colusión agravada así como un pago como reparación civil de más de un millón de soles. También se le impuso una similar condena a quien se desempeñó como inspector de obra, Wilder Alexander Mogollón y al contratista José Luis Cortegana Sánchez.

Según informó el Poder Judicial, el contrato suscrito el 13 de enero del 2012, la obra que involucra a Wilmar Elera fue valorizada en un principio por S/. 3 millones y debía ejecutarse en un periodo de 180 días calendario, lo cual nunca se dio.

Elera emitió luego de la sentencia un pronunciamiento donde afirmó que mantendrá su condición de congresista hasta que se encuentre una sentencia firme en su contra. Ello a pesar que se desconoce su actual paradero tras lo sentenciado por el Poder Judicial.

“Mantengo mi condición de congresista de la República mientras no haya sentencia firme que me condene. Esto en atención a los dispuesto por el artículo 25 del Reglamento del Congreso”, mencionó en su comunicado.

Elera recalcó que no se encuentra conforme con lo dictado y buscará impugnar la decisión judicial con su defensa legal.

“Siempre he respetado el magisterio del Poder Judicial en la toma de sus decisiones, sin embargo, al no encontrarme conforme con este pronunciamiento mi defensa legal interpondrá los recursos de ley con la finalidad de impugnar la decisión expedida por el juez de primera instancia, pues tengo confianza que siempre he obrado con rectitud y transparencia en mi desempeño profesional”, expresó el parlamentario.

El congresista ha participado en sesiones de la comisión de Ética en las últimas semanas, pero desde la clandestinidad y sin informar todavía su paradero.

Alejandro Muñante lo reemplaza en la vicepresidencia

Alejandro Muñante (Renovación Popular) fue elegido como tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2022-2023. Ello tras obtener 55 votos en la segunda vuelta contra Hilda Portero (Acción Popular), quien solo obtuvo 47 votos parlamentarios.