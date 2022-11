Wilson Barrantes reveló que Bruno Pacheco le solicitó 200 mil soles para ocupar la jefatura de la DINI

El general (r) EP Wilson Barrantes reveló condiciones para que asuma como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). | Fuente: Foto: Andina

El general (r) EP Wilson Barrantes reveló que el presidente Castillo lo llamó para que asuma como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y ratificó que para que se concrete la operación, Bruno Pacheco, por ese entonces secretario General de Despacho Presidencial, le solicitó colocar a una persona en esta institución y en otra ocasión le pidió 200 mil soles.

"En la primera oportunidad no fue dinero, Bruno Pacheco me pide, frente a la posibilidad que había de seguir como director de Inteligencia Nacional, que lleve como segundo a un sujeto que él me lo ponía para que sea el director ejecutivo. A mí me causó extrañeza porque conozco a esa persona y no tenía el perfil para ese cargo y le dije que no", indicó.

"En otra oportunidad me encontraba acompañado de un mayor del Ejército (Omar Roldán) y me dice que quería conversar con nosotros y concurrimos al Rímac. Ahí Bruno Pacheco, delante del mayor, nos hace el pedido de que él, como ya no iba la persona que me pidió, entonces iba a ir yo como jefe y por lo tanto tenía que darle 200 mil soles", relató.

En entrevista con RPP Noticias, el general (r) del Ejército recordó que en ese momento expresó su molestia ante el ofrecimiento. Agregó que, cuando abandonaron el lugar, ingresó una llamada telefónica al mayor Omar Roldán en la que le pidieron tener "una última conversación".

"Cada vez que se ventilaba nuestros nombres por el encargado de la DINI, teníamos psicosociales de distintas maneras que impedían que lleguemos, como este que se habla de un audio que nosotros habríamos estado ofreciendo dinero y desgraciadamente es todo lo contrario, por eso no nos ha quedado otro remedio que hacer pública esta denuncia", apuntó.

"Ahora entendemos, después de que ha salido que estos colaboradores eficaces habrían tomado conocimiento de pago a gente de dinero a través de planillas de gastos reservados de la DINI, entonces entendemos que el impedimento para que nosotros fuéramos a hacernos cargo de esa responsabilidad (jefatura), era justamente que lo que estaban viendo de por medio era dinero. Lo que estaban exigiendo era eso", añadió.

DINI niega pagos a Vladimir Cerrón y Richard Rojas

Este miércoles, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) calificó como "falsa" la información de presuntos pago que estaría realizando para el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y Richard Rojas, de acuerdo al diario Perú21.

"Es falsa la información vertida por un presunto colaborador eficaz respecto a que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) habría realizado pagos ascendientes a la suma de S/. 40 000 soles bajo la condición de 'agente' con el código 'Montaña' al señor Vladimir Cerrón o al señor Richard Rojas. Asimismo, bajo ningún concepto han recibido pago alguno", se lee en el comunicado de la DINI.

En esa línea, remarcaron que la DINI es una institución que vela por los interes por los intereses de la nación y la sociedad, "teniendo como función proporcionar inteligencia estratégica al Presidente de la República y al Consejo de Ministros para la toma de decisiones a fin de salvaguardar los intereses del Estado".



Asimismo, sostienen que cuentan con un Órgano de Control Institucional – OCI de la Contraloría General de la República – CGR quien ejerce control permanente sobre la ejecución del presupuesto asignado a la Institución, del mismo modo la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República realiza el control parlamentario de manera constante sobre las actividades de inteligencia y los recursos especiales.

