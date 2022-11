El CEO de Airbnb mostró cómo cambiará la plataforma. | Fuente: Twitter / Brian Chesky

Airbnb está haciendo cambios para mostrar precios más realistas a los usuarios, agregando (por fin) una opción para ver las tarifas de limpieza.

Brian Chesky, CEO de Airbnb, avisó en Twitter del cambio en la plataforma de alquiler de departamentos y viviendas.

“Los he escuchado alto y claro, ustedes creen que los precios no son transparentes y las tareas para el check out son una molestia”, indicó el CEO en Twitter.

Airbnb y los cambios en la plataforma

Chesky luego procedió a anunciar los cambios que experimentará Airbnb.

A partir del próximo mes, los usuarios podrán revisar el pago total, incluyendo tarifas de limpieza e impuestos.

Esto también llegará a las búsquedas, donde se podrá activar un botón de “precio total”.

Según indicó el CEO, Airbnb ahora priorizará el precio total de una estadía en vez del precio por noche en el algoritmo de búsquedas.

Airbnb también lanzará nuevas herramientas dirigidas a los anfitriones dirigidas a fijar precios y crear promociones.

A cambio, Airbnb simplificará la experiencia de check out de los usuarios. Los anfitriones tendrán que tener pedidos “razonables” y mostrarlos antes de alquilar sus espacios.