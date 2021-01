La app mantenía "despierto" a las computadoras Mac. | Fuente: App Store

Apple ha decidido revocar una decisión en la que eliminaban a la aplicación Amphetamine (Anfetamina) de su App Store, luego de darse cuenta que, pese a tener nombre de una droga, no incentivaba su consumo y su uso era muy distinto a lo que se pensaba.

William C. Gustafson, creador de la app, mencionó en Reddit que Apple le había informado que tenía dos semanas para eliminar todas las referencias de la palabra y eliminar su ícono de una píldora. Si no lo hacía, la compañía iba a eliminar definitivamente la aplicación el 12 de enero.

Sin embargo, Amphetamine no impulsaba la venta de drogas ni su consumo. Esta app para macOS está presente desde el 2014 y cuenta con más de 432 000 descargas y una reputación de 4.8 puntos sobre 5. ¿Y para qué sirve? Pues, en una analogía con la droga, mantiene despierte a la computadora Mac y evita que ingrese en modo de suspensión.

Gustafson le dijo a The Verge que recibió una llamada el sábado de Apple concediendo su apelación, pero no tenía idea de cómo se marcó la aplicación en primer lugar. “Le pregunté específicamente a Apple por teléfono si esto era el resultado de las quejas de los clientes y la respuesta de Apple fue 'No lo creo'”, dijo. “Me pareció extraño que este problema surgiera de la nada. No estaba tratando de actualizar Amphetamine ni nada. Simplemente sentado en casa con mis hijos disfrutando de nuestras vacaciones y recibí el correo electrónico de violación / rechazo de Apple ".

La directriz específica de la App Store que Gustafson fue acusada de violar es esta, que establece que “las aplicaciones que fomentan el consumo de tabaco o productos de vapeo, drogas ilegales o cantidades excesivas de alcohol no están permitidas en la App Store. Se rechazarán las aplicaciones que inciten a los menores a consumir alguna de estas sustancias. No se permite facilitar la venta de marihuana, tabaco o sustancias controladas (excepto en farmacias autorizadas)".

Para el creador de la app, cambiar el nombre de Amphetamine hubiese sido perjudicial y hasta terminal para ellos.

