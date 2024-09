Caída de TikTok a nivel mundial: usuarios reportan problemas con la aplicación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En las últimas horas, un creciente número de usuarios ha reportado fallos en la popular red social de videos TikTok, generando preocupación entre sus millones de usuarios

Según el sistema de notificaciones, DownDetector, los problemas con la aplicación comenzaron a registrarse a partir de las 8:00 a.m., afectando diversas funcionalidades.

Entre los errores más reportados, se destacan dificultades al interactuar con el contenido, como la imposibilidad de dar "me gusta" a los videos o dejar comentarios. Otros usuarios han manifestado que no pueden compartir contenido ni siquiera iniciar sesión en sus cuentas.

Problemas en TikTokFuente: DownDetector

El problema más reportado

Hasta el momento, TikTok no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del fallo ni sobre el tiempo estimado para la solución del problema, lo que mantiene en vilo a los usuarios que dependen de la plataforma tanto para entretenimiento como para crear contenido.

Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que la red social presenta fallos, anteriormente los usuarios -al igual que hoy- no podían subir cotenido o presentaban fallas al momento de comentar o dar 'me gusta' a los videos.

El mensaje “Hubo un problema, inténtelo más tarde”, es el más reportado por los usuariosFuente: TikTok

