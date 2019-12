Un gestor de notas: Google Keep. Si quieres virtualizar tus papelitos en el escritorio, y contar con un sistema que use una versión web eficiente, Keep es un must. Puedes administrar notas por tema, color, compartir proyectos, añadir recordatorios de lugar, hacer listas, monitorear avances, añadir vínculos, poner una tachuela a notas importantes. Es todo un universo de las notitas.